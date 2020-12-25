Ярпатентъ: формула успеха — 2020

Подводя итоги не только 2020 года, но и всех без малого 20 лет работы компании, было принято решение представить «Ярпатентъ» в цифрах. Только цифры — и ничего лишнего.

Цель данного материала — позволить читателю самостоятельно сделать вывод о профессионализме и прогрессивности компании. А такой вывод делается не после прочтения очередной «хвалебной оды», а на основании конкретных данных и цифр, которыми представлена компания «Ярпатентъ».

20 лет успешной и плодотворной работы в сфере регистрации товарных знаков.

С 2001 года компания работала под названием «Отдел патентования». С 2008 года — как «Ярпатентъ». Два десятилетия — солидный и весомый срок.

Более 7 000 объектов интеллектуальной собственности были зарегистрированы за период работы компании.

30 собственных товарных знаков находятся в правообладании у ООО «Ярпатентъ».

97 % положительных решений о регистрации товарных знаков ежегодно получает компания.

Бизнесмены 165 городов и 11 стран объединены компанией «Ярпатентъ» и являются ее клиентами. А это ни много ни мало 1/10 часть всех городов России и 1/20 часть общего количества государств мира!

50 торжественных вручений документов государственного образца было организовано командой «Ярпатентъ». Это единственная компания в Рос-сии, которая организовывает мероприятие так масштабно и празднично: участие в нем принимают от 50 до 100 предпринимателей одновременно.

2 патентных поверенных РФ по товарным знакам в штате компании. Этим можно по настоящему гордиться, ведь, согласно данным Роспатента по состоянию на конец 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 специалиста такого уровня.

25 человек — количество сотрудников компании.

26 агентов в городах Москва, Красноярск, Киров, Астрахань, Ярославль, Кемерово, Самара, Симферополь, Кызыл, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ногинск, Иркутск, Уфа, Горно-Алтайск, Саранск, Казань, Кызыл.

Более 4 лет неотъемлемой частью деятельности компании является благотворительность. За этот период оказана помощь детским домам, учреждениям и больницам.

20 лет Яна Дойна — эксперт в области интеллектуальной собственности.

12 из них — как учредитель и руководитель компании «Ярпатентъ».

10 лет имеет статус патентного поверенного РФ.

Учредила и организовала 29 бренд-проектов , известных не только в Красноярском крае, но и далеко за его пределами:

• Всероссийский конкурс «Товарный знак года» (2011–2019 гг.)

• Спортивно-массовое мероприятие «Брендиада» (2015–2019 гг.)

• Брендпарад (2012–2019 гг.)

• Бал «Живых брендов» (2014 г.)

• Турнир «Живых брендов» по керлингу (2016 г.)

• Неделя интеллектуальной собственности (НИС) (2016 г., 2019 г.)

• «Светский прием» (2017 г.)

• «Аукцион связей» (2018 г., 2019 г.)

Когда руководитель — чемпион

Общие сведения о компании были бы неполными без личных достижений руководителя.

В этом году Яна впервые пробежала полумарафон — 21 километр .

Является судьей горнолыжного спорта на российских и между-народных соревнованиях.

В ее копилке 15 медалей по горным лыжам в любитель-ских соревнованиях.

2 раза прыгала с парашютом.

Девиз «Работа на результат» распространяется не только на деятельность компании, но и на жизнь ее сотрудников.

Конец 2020 года ознаменован для компании значимым событием — победой в ежегодном всероссийском конкурсе «Лидер промышленности» в номинации «Интеллектуальная собственность». Награда за успешную деятельность в патентовании промышленных и инновационных брендов и технологий вручена 11 декабря в Москве. Награда такого уровня почетна и подтверждает официальное признание профессионализма и экспертности команды «Ярпатентъ» в масштабах страны!

«Ярпатентъ», безусловно, является флагманом в сфере регистрации интеллектуальной собственности, успешным примером федерального масштаба. Учредитель и директор Яна Дойна благодаря своему высокому профессионализму и активной жизненной позиции сумела выстроить ресурсную компанию, которую сегодня многие участники рынка и благодарные клиенты считают эталонной.