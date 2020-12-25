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Ярпатентъ: формула успеха — 2020

Ярпатентъ: формула успеха — 2020
Иллюстрация: из архива Яны Дойны

Подводя итоги не только 2020 года, но и всех без малого 20 лет работы компании, было принято решение представить «Ярпатентъ» в цифрах. Только цифры — и ничего лишнего.

#СВОЕ ДЕЛО
Цель данного материала — позволить читателю самостоятельно сделать вывод о профессионализме и прогрессивности компании. А такой вывод делается не после прочтения очередной «хвалебной оды», а на основании конкретных данных и цифр, которыми представлена компания «Ярпатентъ». 
 
 
20 лет успешной и плодотворной работы в сфере регистрации товарных знаков. 
 
С 2001 года компания работала под названием «Отдел патентования». С 2008 года — как «Ярпатентъ». Два десятилетия — солидный и весомый срок.
 
Более 7 000 объектов интеллектуальной собственности были зарегистрированы за период работы компании. 
 
30 собственных товарных знаков находятся в правообладании у ООО «Ярпатентъ». 
 
97 % положительных решений о регистрации товарных знаков ежегодно получает компания.
 
Бизнесмены 165 городов и 11 стран объединены компанией «Ярпатентъ» и являются ее клиентами. А это ни много ни мало 1/10 часть всех городов России и 1/20 часть общего количества государств мира!
 
50 торжественных вручений документов государственного образца было организовано командой «Ярпатентъ». Это единственная компания в Рос-сии, которая организовывает мероприятие так масштабно и празднично: участие в нем принимают от 50 до 100 предпринимателей одновременно.  
 
2 патентных поверенных РФ по товарным знакам в штате компании. Этим можно по настоящему гордиться, ведь, согласно данным Роспатента по состоянию на конец 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 специалиста такого уровня. 
 
25 человек — количество сотрудников компании.
 
26 агентов в городах Москва, Красноярск, Киров, Астрахань, Ярославль, Кемерово, Самара, Симферополь, Кызыл, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ногинск, Иркутск, Уфа, Горно-Алтайск, Саранск, Казань, Кызыл.
 
Более 4 лет неотъемлемой частью деятельности компании является благотворительность. За этот период оказана помощь детским домам, учреждениям и больницам.
 
20 лет Яна Дойна — эксперт в области интеллектуальной собственности.
 
12 из них — как учредитель и руководитель компании «Ярпатентъ».
 
10 лет имеет статус патентного поверенного РФ.
 
Учредила и организовала 29 бренд-проектов, известных не только в Красноярском крае, но и далеко за его пределами:
• Всероссийский конкурс «Товарный знак года» (2011–2019 гг.)
• Спортивно-массовое мероприятие «Брендиада» (2015–2019 гг.)
• Брендпарад (2012–2019 гг.) 
• Бал «Живых брендов» (2014 г.)
• Турнир «Живых брендов» по керлингу (2016 г.) 
• Неделя интеллектуальной собственности (НИС) (2016 г., 2019 г.) 
• «Светский прием» (2017 г.) 
• «Аукцион связей» (2018 г., 2019 г.)
 

Когда руководитель — чемпион

Общие сведения о компании были бы неполными без личных достижений руководителя.
 
В этом году Яна впервые пробежала полумарафон — 21 километр.
 
Является судьей горнолыжного спорта на российских и между-народных соревнованиях.
 
В ее копилке 15 медалей по горным лыжам в любитель-ских соревнованиях.
 
2 раза прыгала с парашютом.
 
Девиз «Работа на результат» распространяется не только на деятельность компании, но и на жизнь ее сотрудников.
 
 
Конец 2020 года ознаменован для компании значимым событием — победой в ежегодном всероссийском конкурсе «Лидер промышленности» в номинации «Интеллектуальная собственность».
 
Награда за успешную деятельность в патентовании промышленных и инновационных брендов и технологий вручена 11 декабря в Москве.
 
Награда такого уровня почетна и подтверждает официальное признание профессионализма и экспертности команды «Ярпатентъ» в масштабах страны!

 

«Ярпатентъ», безусловно, является флагманом в сфере регистрации интеллектуальной собственности, успешным примером федерального масштаба. Учредитель и директор Яна Дойна благодаря своему высокому профессионализму и активной жизненной позиции сумела выстроить ресурсную компанию, которую сегодня многие участники рынка и благодарные клиенты считают эталонной.

 

 

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