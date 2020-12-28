Максим Куликов: вирус до космоса не добрался

Частный космос для России в диковинку. Поэтому многие до сих пор скептически смотрят на проект «Национальной космической корпорации» и ее планы. Между тем они становятся все более реалистичными.

О достижениях года и ближайших планах компании «Деловой квартал» беседует с ее основателем Максимом Куликовым.

Весна 2020 года разрушила много предпринимательских надежд и чаяний. Всему виной пандемия. Вас это тоже коснулось? Иными словами, добрался вирус до космоса?

— Не добрался. Честно говоря, пандемия и все вытекающие никак не повлияли на нашу работу. У нас же сейчас основная задача — это подготовка технической документации для ракеты-носителя «Сибирь». Этим и занимаемся: рассчитываем прочностные характеристики, баллистику. А это с той же эффективностью можно делать и удаленно. Так что никаких ограничений мы на себе не почувствовали. Все, как говорится, идет по плану. В целом мы регулярно сверяемся с графиком и пока никаких временных смещений не видим (как и предпосылок к их появлению).

Так по всем проектам и задачам?

— Да, конечно. Например, запуск трех суборбитальных ракет. Их мы планируем осуществить в мае-июне следующего года. Запустить будем со стартовых площадок Министерства обороны, сейчас ведем переговоры. Также сейчас с полигоном «Капустин Яр» обсуждаем проведение испытаний. Это будут три ракеты, которые должны подняться на высоту 100 км. Причем уже с полезной нагрузкой (с какой именно, пока не ясно, сейчас как раз ведем переговоры). По сути, это уже будет большой шаг — частники наконец-то окажутся в космосе.

Говоря о стоимости проекта, вы называли сумму 30 млн долларов. Эта оценка по-прежнему актуальна?

— 25 млн — это общая стоимость проекта со всеми производственными и технологическими цепочками, полностью настроенной логистикой и прочим. Первый же полетный образец будет стоить порядка 10 млн долларов.

Уже известно, кто будет финансировать?

— В принципе, да. Есть инвесторы, которые заинтересованы в нашем проекте. Это российские бизнесмены, занимающиеся венчурными инвестициями. Они (бизнесмены) входят в ТОП-200 российского списка Forbes. Пока их имен я называть не буду, но, когда пойдет финансирование, мы обязательно обо всем расскажем. Открою секрет: 100 млн долларов — общий объем инвестиций, который компания планирует освоить до 2024 года на развитие частной космонавтики.

Космос — очень наукоемкое направление. С кем из ученых удалось договориться о сотрудничестве?

— Без научных и исследовательских институтов действительно не обойтись: огромное количество расчетов и высокие требования к их точности обязывают. На сегодня мы активно сотрудничаем с СибГУ имени ак. М. Ф. Решетнева, МГТИ им. Н. Э. Баумана, Московским авиационным институтом.

Каковы планы «Национальной космической корпорации» на 2021 год? Каких новостей ждать от частного космоса?

— Надеюсь, только хороших. Вообще, у нас в следующем году три основные задачи. Первая — собственно, запуск суборбитальных ракет, о которых мы уже говорили. Второе — проведение логистических испытаний по доставке ракеты «Сибирь» от места сборки до точки запуска. Мы сейчас как раз готовим макет ее корпуса в масштабе 1:1, чтобы на специальном трале провезти по всему маршруту. Это нужно, дабы подсчитать стоимость такой транспортировки и зашить логистику в экономику проекта — без этого сложно предметно говорить с инвесторами. До нас ведь такого никто не делал, и тут мы, по сути, являемся первопроходцами, поэтому на математических моделях этого не посчитать. Ну и третье — это завершение аванпроекта для ракеты и получение заключения госэкспертизы. Параллельно с этим будем получать лицензию на космическую деятельность, которая и откроет «Сибири» выход в космос.