Олег Наумович: Капитал спасут вложения в качественные активы

Уходящий 2020 год прошел под лозунгом «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Подводя итоги, хочется провести ревизию наших прогнозов и ожиданий, озвученных в 2019 году.

Это позволит в следующие кризисы внимательно относиться к сигналам — предвестникам кардинальных изменений на рынках.

В октябре 2019 года мы провели знаковый семинар «Когда начнется кризис?» и на нем обратили внимание на несколько фактов, предвещающих финансовые кризисы: спрос на «короткие» деньги возрос еще в августе 2019 года, также отмечали, что выборный год в США традиционно переменчив для рынков. И уже в марте 2020-го мир погрузился в один из крупнейших кризисов в новейшей истории.

Кризис вызвал огромный интерес со стороны частных инвесторов по всему миру. В России с начала года брокерские счета открыли более 4,2 млн человек, при том что в целом московская биржа насчитывает более 8 млн участников по итогам ноября.

Мы смогли быстро адаптироваться к дистанционной работе и шквалу запросов от новых клиентов. Ежемесячные встречи в рамках «Клуба инвесторов» успешно перешли в формат вебинаров. Это позволило охватить еще большую аудиторию.

Важный урок для бизнеса — быть гибким и предполагать, что обстоятельства будут меняться постоянно, и бизнесу нужно быть всегда готовым к трансформациям. Иначе развития не будет. После катастрофического падения рынков мы смогли не только восстановить доходность по нашим стратегиям автоследования на сервисе Comon.ru, но и значительно приумножить капитал к концу года. Например, одна из стратегий автоследования на Comon.ru, «Сибирский клуб инвесторов», преодолела 4000% доходности с июля 2012 года. Кроме того, мы смогли разработать качественную систему страховки от провалов на рынке. Система уже проверена в бою: когда индекс московской биржи снижался — с августа по октябрь 2020 года, наша стратегия продолжала рост. Вместе с этим мы открыли еще два направления в инвестировании, что позволит осваивать новые перспективные тренды ближайшего десятилетия.

История показывает, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок имеет восходящий тренд и даже после самых сильных кризисов всегда восстанавливается достаточно быстро. Прошлый сопоставимый по масштабам мировой финансовый кризис — 2008 года — позволил инвесторам приобрести отличные активы по экстремально низким ценам, рост которых продолжался следующее десятилетие. Мы считаем, что худшее этого кризиса останется в 2020 году, и дальше ситуация будет улучшаться.

Из глобальных тенденций будущего года — резкое обесценивание денег. Неважно, рубли это или доллары — имеет значение только доходность и в каких инструментах эту доходность получать. Из-за беспрецедентной финансовой поддержки, реализуемой ФРС США, аналитики прогнозируют, что 2021 год пройдет под знаком ускорения инфляции, прежде всего долларовой (США — крупнейший заемщик в мире, им выгодно девальвировать этот долг). Поэтому важный совет: только покупка качественных активов спасет ваши деньги от потерь.

Также мы видим развитие одного серьезного тренда, который изменит наше представление о многих привычных сферах деятельности: работа будет все более дистанционной, человек — все более мобильным и не зависимым от работодателя и конкретной локации. Это преобразует рынок коммерческой недвижимости, ритейл, автомобильный сектор, сферу финансовых услуг и другие важные направления. Об этом мы более подробно поговорим на нашем традиционном ежегодном мероприятии «Итоги года». Впервые оно пройдет в онлайн-режиме, поэтому можно будет получить доступ, обратившись к нам в офис.

Статью хочется закончить словами Уоррена Баффета, оракула из Омахи, повидавшего много кризисов на своем веку: «Я сильней как инвестор, потому что я бизнесмен, и я сильней как бизнесмен, потому что я инвестор».

Представительство АО «ФИНАМ»

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