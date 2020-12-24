Красноярцы в 2020 году интересовались масками и игровыми приставками

А вот покупка iPhone жителей края не волновала совсем: объем поисковых запросов пользователей интернет-аукциона AU.ru по различным моделям снизился до -32%.

Рейтинг самых быстрорастущих запросов и популярных товаров в 2020 году возглавляют маски. Пик запросов пришёлся на начало пандемии в России (конец марта-начало апреля) и в некоторые дни превышал 1000 запросов в поиске в сутки только в Красноярске. Маски искали: медицинские, многоразовые, защитные, одноразовые, черные, с клапаном, с фильтром, неопреновые, xiaomi, тканевые, детские и другие.

Респираторы искали реже, но тоже в сотни раз чаще, чем в прошлом году.

Выросли относительно 2019 года запросы на бактерицидные лампы (в 5 раз), перчатки нитриловые (в 7 раз), антисептики (в 10 раз), бесконтактный термометр (в 16 раз). На конец октября-ноябрь пришелся пик популярности пульсоксиметров. Как сообщает пресс-служба AU.ru, этот запрос до сих пор находится в топе.

В этом году красноярцы усиленно интересовались компьютерными приставками.

Кроме очевидного взрыва запросов после выхода PS5, в целом Playstation показывали в течение года стабильный рост в +20% относительно 2019 года, а Xbox выше прошлогодних запросов на 20-30%», - уточняет пресс-служба аукциона.

На 50% увеличился спрос на ноутбкуи, что, вероятно, вызвано переходом на удаленку, два раза чаще искали компьютеры, причем в основном «игровые».

В апреле-мае в 2-3 раза чаще стали искать беговые дорожки, а в июне на 50% вырос спрос на стиральные машины, причем пользователи предпочитали новую технику.

Лето запомнилось взрывным интересом к дачам для покупки или хотя бы в аренду (+86% к аналогичному периоду прошлого года), запросы, связанные со строительством бань выросли на 50%, а бассейны в два раза.

В целом, по картине пользовательских запросов можно довольно точно восстановить все события минувшего года.