Красноярский край оказался во «второй волне» регионов, признавших 31 декабря выходным

Число регионов, признавших 31 декабря объявлен выходным, увеличилось до 58.

До 23 декабря выходным последний день года объявили 40 регионов — на Камчатке и Алтае, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Татарстане, Бурятии, Карелии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Еврейской, Ненецкой и Ямало-Ненецкой автономных областях, Ставропольском и Забайкальском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях. Рабочий день в них перенесли на 26 декабря.

Когда 23 декабря президент России Владимир Путин публично поддержал предложение «Единой России» объявить 31 декабря нерабочим днем.

После его заявления еще 11 регионов последовали тенденции, хоть и с задержкой в принятии управленческих решений — Калужская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Псковская, Самарская, Смоленская и Тверская области, Красноярский и Хабаровский края, а также Чукотка.

«Третьей волной» соответствующее решение приняли власти Ростовской, Астраханской областей, Дагестана, Удмуртии, Башкирии и Алтайского края.

«Последним сдался» глава Новосибирской области Андрей Травников также принял решение сделать выходным 31 декабря — он пообещал подписать соответствующий документ не позднее 24 декабря.