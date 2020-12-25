Красноярцам пообещали: дым из новой трубы ТЭЦ-1 будет светлым

Итоги работы в 2020 году и планы на 2021 Сибирская генерирующая компания подвела в прямо эфире своего Instagram-аккаунта. К красноярским топ-менеджерам вопросов у зрителей оказалось меньше всего.

Судя по эфиру, самый «проблемный» город на карте присутствия СГК – это Новосибирск, куда компания зашла менее трех лет назад. В Красноярске же, похоже, главные проблемы – с качеством теплоснабжения – решены, жители города могут теперь задуматься и о более высоких материях, в частности, об экологии.

На этот вопрос отвечал директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. Он напомнил, что нынешняя масштабная программа экологической модернизации станции уже не первая. С 2005 по 2011 год на ТЭЦ-1 меняли газоочистные системы, ставили более эффективные батарейные циклонные установки, доведя качество улавливания твердых частиц до 95%. Благодаря этому к 2011 году удалось снизить объем выбросов на 40%. Новая программа сделает станцию еще чище: новые электрофильтры улавливают 99% твердых частиц. Разница в КПД, вроде, невелика, но в абсолютном выражении количество золы в воздухе снизится значительно. 24 декабря станция приступила к новому этапу реализации экологической программы: на котле № 10 начал работать новый современный электрофильтр. Все оборудование кроме системы электродов производится в России, значительная часть – на предприятиях Красноярского края.

Когда мы установим все 14 электрофильтров, дым из нашей новой трубы будет не серым, а светлым», - пообещал Бородулин.

К 2024 году на станции не только установят электрофильтры на все котлы, но и обновят оборудование: планируется замена котлоагрегатов и турбин. Таким образом после завершения работ старейшая городская ТЭЦ будет «на 50% станцией XXI века». Проект модернизации можно назвать уникальным по сложности: когда ТЭЦ строилась, об электрофильтрах в принципе не могло быть и речи, никто не планировал дополнительные площади для установки такого оборудования, поэтому, чтобы построить новое, приходится разрушать старое. Второй фактор, придающий дополнительную сложность, - то, что станция продолжает работать и снабжать город теплом и горячей водой. Кроме модернизации ТЭЦ к 2024 году будут закрыты 35 городских котельных, не имеющих очистного оборудования. Девять из них уже остановлены, еще одну котельную в Николаевке закроют в ближайшие дни. Все это, безусловно, должно улучшить экологическую ситуацию в городе, однако ждать, что воздух сразу же очистится до хруста, не придется: в Красноярске есть и другие загрязнители, поэтому добиться качественного улучшения ситуации можно только в комплексе.

Руководитель Красноярского теплосбытового подразделения СГК Константин Бородин говорил о клиентском сервисе. В условиях пандемии и ограничении социальных контактов возможность для абонентов коммуницировать с компанией, «не вставая с дивана», стала насущной необходимостью. В 2020 году СГК запустила для потребителей мобильное приложение, личный кабинет, сайт платидома24.рф, чат-бот для передачи показаний, а также внедрила такую функцию в Сбербанк-онлайн. Еще одна важная работа – поверка счетчиков тепловой энергии. Дело в том, что 31 декабря заканчивается действие 424-го Постановления Правительства, которое в том числе запрещало признавать недействительным прибор учета, у которого в 2020 году истек межповерочный интервал. (Это же постановление, кстати, налагает мораторий на взимание пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг в 2020 году.) Чтобы красноярцам не пришлось платить за тепло как за безучетно потребляемый ресурс, компания организовала поверку по заявке потребителя. Подавшего 1000 заявку отметили согласно современным правилам маркетинга – сделали бесплатную поверку.

Для нас главное – быть максимально удобными для потребителей доступными, открытыми, понятными, экономящими время абонента, клиентоориентированными», - заявил Константин Бородин.

Он отметил, что в этом году теплоснабжающая компания перешагнула границы Красноярска и занялась организацией теплосбытового сервиса в других регионах.