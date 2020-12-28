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Ксения Собчак приехала в Красноярск «в командировку»

Ксения Собчак приехала в Красноярск «в командировку»
Иллюстрация: instagram

В Красноярск прибыла популярная телеведущая. журналистка и блогер Ксения Собчак. В своем Instagram Ксения сообщила, что приехала в краевой центр «в командировку».

#НОВОСТИ

Красноярск встретил Ксению сорокаградусными морозами.

Не Мальдивы», — прокомментировала она.

«О целях визита журналистки в наш город пока ничего неизвестно», — сообщает сайт ТВК, одна из ведущих журналисток которого, Ксения Черепанова, на днях опубликовала интервью с Александром Хлопониным. Бывший губернатор жаловался, что скучает по Красноярскому краю, мечтает посмотреть на похорошевший город, хочет свозить внуков по знаковым местам — Норильск, Минусинск, Шушенское.

Ксения Собчак приехала в Красноярск «в командировку» 1

Ранее, семь лет назад, г-жа Собчак приезжала в Красноярск, чтобы взять интервью у участницы скандальной группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. 

Одна из версий нынешнего появления Собчак в Красноярске, озвученная рядом ТГ, интервью с губернатором региона Алексанром Уссом. Одной из тем которого станет обострение отношение между главой региона и компанией «Норникель» — главным налогоплательщиком краевой казны.  

В красноярских ТГ-каналах сообщается также информация о прибывшей «бригаде журналистов РенТВ» из Москвы с целью сбора компромата на г-на Усса. Планируется, что медиавойна ослабит позиции губернатора как в федеральном центре, так и в регионе, что является немаловажным фактором в ходе грядущей предвыборной кампании в Госдуму и Заксобрание, а также последующей губернаторской гонки. Будет ли задействован в этой истории Хлопонин — в качестве «искателя компромиссов» или как альтернативный кандидат на кресло губернатора — покажет время. 

 

 

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