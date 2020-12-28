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«Полюс Золото» обогатил семью Керимовых в два раза

«Полюс Золото» обогатил семью Керимовых в два раза
Автор фото: Steve Bidmead. Иллюстрация: pixabay.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти предпринимателей России, увеличивших свое состояние в 2020 году. На первое место темпам роста вырвалась семья сенатора Сулеймана Керимова.

#НОВОСТИ

Несмотря на пандемию и экономические шоки, отмечает журнал, богатейшие семьи России прибавили «вес» своим состояниям в общей сложности на $33 млн. Основные драйверы – рост цен на цветные металлы и дефицит продукции на рынке производства стали.

Лидером рейтинга стал Сулейман Керимов и его семья: Керимовы контролируют 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» (владельцем пакета является сын сенатора Саид). По данным на 20 декабря состояние Керимовых оценивается в $20,913 млрд, за год оно выросло более чем в два раза – на $11,555 млрд. Причина – рост мировых цен на золото.

Вторую и третью строки рейтинга занимают совладелец НЛМК Владимир Лисин (+ $5,4 млрд) и совладелец USM Holding (включает в себя Байкальскую горную компанию, которая ведет разработку Удоканского медного месторождения) Алишер Усманов (+ $3,6 млрд).

На четвертой позиции – основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось за год не так впечатляюще, как у Керимовых – всего на $2,758 млрд, зато этот рост можно назвать стабильным.

Еще один совладелец USM Holding Андрей Скоч разбогател за год на $2,272. Вернее, увеличилось семейное состояние: долями депутата Скоча владеет его отец.

$1,33 млрд прибавил Роман Абрамович, владеющий крупным пакетом «Евраза», сибирские активы холдинга сосредоточены в Кемеровской области.

 

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