Министр экономики Егор Васильев – об инвестиционной карте региона

Глава министерства экономики и регионального развития Красноярского края представил инвестиционную карту региона. На ней отмечены все «точки роста», от нефтяных мегапроектов до сети заготконтор.

Уходящий год, помимо прочего, постоянно заставлял сосредотачиваться на себе. Сама пандемия и связанные с ней события в экономике по сути своей являются временными, однако носили в этом году настолько острый, болезненный характер, что собирали почти все усилия и внимание на их преодоление. И этот этап еще не закончен, как не закончены сами ограничения. Тем не менее, и даже более важно и интересно в конце года окинуть взглядом то, что делалось – посмотреть на будущее, как оно создается сейчас.

Арктика

Пойдем с севера. Уже многое сказано, и достаточно заслуженно, о крупных арктических проектах, стартовавших в этом году. При этом даже среди них особняком стоит исторический «Восток Ойл», объединяющий целый ряд нефтяных месторождений в арктической зоне края. Инвестиции в проект составляют многие триллионы рублей, но уже и в нынешнем стартовом году это миллиарды. Но это не все вложения в завтрашний день на территории Арктики. Также миллиардные инвестиции произведены в Западно-Таймырский промышленный кластер по производству угольных концентратов компании «Северная звезда» и в создание нового горно-металлургического комплекса Норильского промышленного района. Суммарный объем инвестиций в Арктической зоне крупных проектов с 2020 по 2024 год составит 926 млрд рублей – почти триллион рублей.

Север

Если перенести взгляд из арктической зоны чуть южнее, то в первую очередь внимание обращает на себя ряд проектов в золотодобывающей отрасли. Реализация трех проектов начнется со следующего года, этот был подготовительный. Во многом бизнес-планы подстегнуло принятие в этом году закона о региональных инвестиционных проектах (РИП) и включение золотодобычи в его контур. Флагманский проект компании «Полюс Красноярск» (ЗИФ-5) уже вошел в реестр РИП.

Южнее, но еще на севере края, преобладает лесообрабатывающая промышленность. В Кежемском районе в завершающей стадии находится приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов объемом свыше миллиарда рублей, из них 118 млн вложено в этом году. Благодаря этому в Кодинске создано 352 новых рабочих места.

Еще один такой же проект по созданию деревообрабатывающего комплекса полного цикла завершается в Лесосибирске. Его стоимость – 1,2 миллиарда рублей, создано 178 рабочих мест.

Крупнейшее предприятие по транспортировке леса в поселке Стрелка также вкладывает средства в модернизацию и обновления. Вокруг этого проекта сформирован и защищен на уровне края комплексный проект развития самого поселка. В инвестпроект уже вложено 138 млн рублей, через два года к завершению проекта объем инвестиций увеличится до 330,7 млн рублей. Будет создано 69 рабочих мест.

Запад края

На западе края инвестиции лидируют в агропромышленном комплексе.

ЗАО «Назаровское» реализует сразу три инвестиционных проекта общим объемом свыше миллиарда рублей. Из них 111,8 млн рублей освоено в 2020 году. Благодаря их реализации в Назаровском районе появится 76 новых рабочих мест.

В Ужурском районе три сельхозтоваропроизводителя реализуют проекты по строительству молочного комплекса, созданию селекционно-семеноводческого центра и строительству хлебозавода с созданием совокупно 147 рабочих мест. В этом году вложения составили 299 млн рублей.

Что касается других отраслей, то в Шарыповском муниципальном округе реализуется проект по переработке руд Горячегорского месторождения. Инвестором на сегодня вложено 271 млн рублей.

Достоин отдельного внимания Бирилюсский район. В отсутствие крупных инвестиционных проектов небольшие предприятия по производству пиломатериалов фактически образовали своего рода кластер. Сегодня сразу четыре предприятия вкладывают в модернизацию производства и приобретение специальной техники.

Центр края

Центральная группа районов края характеризуется разнообразием сельскохозяйственных производств, расширяющих свою деятельность.

В поселке Приморск Балахтинского района с 2019 года градообразующее предприятие создает дополнительные мощности на уникальном рыбоводном комплексе. Общий объем капиталовложений – один миллиард рублей, из них половина уже вложена, а конкретно в 2020 году инвестировано 152 млн рублей. В результате объем производства рыбы, осетровых и лососевых пород, составит 3 тысячи тонн.

В Большой Мурте продолжается расширение свиноводческих корпусов откормочной фермы, цех обвалки мяса и производства полуфабрикатов. За последние годы развития проекта вложено 400 млн рублей, в ближайшие два года планируется инвестировать еще столько же. В результате объемы производства вырастут на 3300 тонн в живом весе, району это даст дополнительно 76 рабочих мест.

В соседнем Сухобузимском районе развивается птицеводство и растениеводство. В новые мощности птицефабрики компания-инвестор вложила 821 млн рублей. Другая компания района активно вкладывает средства в селекцию и семеноводство картофеля, адаптированного к сибирским условиям выращивания. Два абсолютно разных инвестпроекта входят в единый муниципальный комплексный проект развития «Миндерла-Карымская». И оба инвестпроекта направлены по итогу на максимальное закрытие потребностей региона: в первом случае – в мясе птицы, во втором – в семенном картофеле.

Восток края

В Канско-Абанском макрорайоне преобладают две отрасли экономики – сельское хозяйство и деревообработка.

Наиболее финансово емкий проект реализуется с 2011 года в Канском районе в сфере животноводства. На сегодня компания-инвестор вложила в расширение производства почти миллиард рублей, из них в 2020 году – свыше 170 млн. На эти средства увеличено дойное стадо, ведется строительство и ремонт животноводческих комплексов, обновляется автопарк. В результате объем выпуска молока возрастет в 2,3 раза. Один из проектов предприятия стал инвестиционной основой для комплексного проекта «Тарай». Другое значимое для территории инвестиционное дело – это расширение и модернизация молокоперерабатывающего производства. Инвестором уже вложено в проект 218,3 млн рублей, в том числе в 2020 году – 11,6 млн рублей. Также в Канске реализуется два инвестиционных проекта в области лесного хозяйства, направленных на переработку отходов. Общая стоимость проектов составляет более 600 млн рублей, в 2020 году освоено 194,5 млн рублей. В результате реализации проектов будет создано 125 рабочих мест.

Юг края

На юге края на наших глазах образуется беспрецедентный для региона молочный кластер. Реализуется сразу четыре крупнейших инвестиционных проекта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В Краснотуранском районе ведется строительство животноводческого комплекса на 2010 голов, только в этом году инвестировано свыше миллиарда рублей.

В Курагинском районе – строительство животноводческого комплекса также на 2010 голов. Этот проект стал еще и инвестиционным ядром муниципального комплексного проекта развития «Маринино».

В Шушенском районе реализуются два крупных инвестиционных проекта, которые включены в комплексный проект развития «Ильичево-Синеборск». В Ильичево строится животноводческий комплекс на 3180 голов. 2 млрд 710 млн рублей уже вложено, из них в 2020 году – 432,2 млн. В результате производство молока ежегодно увеличится до 31 800 тонн, мяса – до 1253 тонны. В Синеборске завершается строительство животноводческого комплекса на 2010 голов с объемом инвестиций в полтора миллиарда рублей, уже вложено 1 млрд 355 млн рублей. В результате объем производства молока увеличится в 2 раза, мяса – в 4 раза. Всего занятость по проектам составит 539 рабочих мест.

Отдельным инвестиционным проектом для юга края являются краевые вложения по созданию сети для хранения и переработки дикоросов. Из краевого бюджета выделено 74,8 млн рублей на создание современных заготовительных пунктов. Планируется, что весной они откроются в Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах.

Красноярск

Краевая столица, очевидно, является отдельной территорией региона, привлекательной для инвестиций. От общего объема инвестиций в крае – 20% приходится на Красноярск. В 2020 году можно выделить инвестиции в энергетическом комплексе. Здесь в уходящем году в обновление инфраструктуры было вложено более миллиарда рублей.

Однако инвестиционным событием года для Красноярска стало правительственное решение о создании особой экономической зоны. Заявлено шесть якорных инвесторов с объемом инвестиций свыше 16 млрд рублей. В «Технологической долине» Красноярска сосредоточатся предприятия по выпуску алюминиевого проката и профилей, автокомпонентов и упаковочных материалов, кабельно-проводниковой продукции, строительных конструкций и новых для отечественного рынка продуктов. Резидентами планируется создать около 1300 рабочих мест.

Необходимо отдельно заметить, что речь в этом материале идет об инвестициях исключительно в новые мощности, оборудование, и тут обзор не претендует на абсолютно полный перечень всех инвестиционных проектов в нашем крае. Красноярский край велик, и в разных своих частях имеет разные направления развития производства. Но сегодня можно смело говорить, что в этот очень сложный для экономики год во всех отраслевых зонах региона есть и развиваются новые инициативы, новые предприятия, создаются новые рабочие места.