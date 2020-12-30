Гоголь в ТЮЗе: театр художника в музее писателя

Красноярский ТЮЗ готовит премьеру. Спектакль «Гоголь. Экспонаты» — это театр художника, который говорит со зрителем с помощью сценических картин, а не сюжета, визуальных образов, а не текста.

Первым опытом ТЮЗа в этом направлении был театральный блокбастер «Алиsа» по сказкам Кэрролла, отмеченный спецпризом Национальной премии «Золотая маска» как яркий образец спектакля-феерии. Через шесть лет после выхода «Алиsы» почти та же команда постановщиков создает визуальный спектакль по «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя. Зрители смогут увидеть премьеру в начале 2021 года. О новой постановке «Деловой квартал» побеседовал с художником и режиссером спектакля Даниилом Ахмедовым.

Как возник замысел постановки, чем вас привлек Гоголь?

— Мне давно нравится Гоголь, в первую очередь «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские повести». Всегда притягивали его мистические истории: «Вий», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и другие. Интересно было перенести на сцену эту красоту, сказочность, гоголевскую мистику. Его произведения очень образны. Художнику есть где развернуться. В 2016 году вместе с Романом Феодори мы поставили в саратовском ТЮЗе «Майскую ночь». Там, собственно, и был наш первый опыт работы с произведениями Гоголя. Причем тогда мы ввели в спектакль некоторые мотивы из других его сочинений, в том числе из «Петербургских повестей». Кроме персонажей украинских историй Гоголя там промелькнул герой «Шинели», светские персонажи, образы из «Женитьбы». Меня очень заинтересовал мир Гоголя, и возникла мысль о том, что в дальнейшем можно обратиться более подробно к «Петербургским повестям».

Известно, что новый спектакль — это визуальный театр, постановка, в которой вы выступаете и как художник, и как режиссер. Зрителям стоит ожидать фантазию на тему «Петербургских повестей», созданную по тому же принципу, что «Алиsа»?

— Да, спектакль «Гоголь. Экспонаты» не будет иметь четкого сюжетного повествования. Это мои личные впечатления и переживания как художника на тему двух повестей из петербургского цикла Гоголя. Со времени постановки «Алиsы» прошло уже больше пяти лет. Это был мой первый проект в качестве художника и режиссера, эксперимент для меня и команды, которая со мной работала. Пришло время для нового эксперимента. Хочется попробовать что-то еще помимо ассоциаций и визуальных образов. В этой постановке я пытаюсь при поддержке и участии Романа Феодори, вместе со всей постановочной группой пойти дальше. В спектакле «Гоголь. Экспонаты» будет живой актерский текст. Я пробую работать именно с артистом и кроме пластической и визуальной составляющей включить в спектакль драматическую историю, актерскую игру и авторский текст. Текст Гоголя будет звучать и появляться в виде титров.

Мы решили сосредоточиться на двух повестях, даже не взяли «Портрет» и «Нос», хотя изначально собирались. Это замечательные повести, но мне кажется, не надо их сюда включать, потому что у нас сложилась такая очень русская история про трех персонажей, между которыми есть интересные параллели.

В «Петербургских повестях» Гоголь исследует Петербург, наблюдает за жизнью города и живущих в нем людей, затрагивая множество тем. Какие в итоге повести положены в основу постановки и какие темы для вас в спектакле наиболее значимы?

— В «Петербургских повестях» есть векторы, смыслы, которые заложены автором. Но каждый читатель выделяет для себя в первую очередь то, что близко лично ему. Кто-то увидит историю про одно, кто-то про другое. Для меня при работе над постановкой важна одержимость персонажей какой-то идеей. Одержимость, либо это мечта. Где грань между мечтой и одержимостью? Когда мечтание переходит в одержимость, когда оно завладевает тобой и становится разрушительным?

Мы взяли за основу «Невский проспект» и «Шинель». В этих двух историях есть три основных персонажа: Пирогов и Пискарев из повести «Невский проспект» и Башмачкин из «Шинели». Три героя, три мужские истории, три пути, по которым они следуют за своими мечтами. Но не надо смотреть спектакль, выискивая, где там про одержимость. Я все-таки хотел бы, чтобы зрители увидели что-то свое, чтобы у них возникли свои мысли и ассоциации во время спектакля.

Вы какое-то время жили в Санкт-Петербурге. Впечатления и воспоминания об этом городе помогают в работе над спектаклем?

— Безусловно. Я получал там первое образование и в свое время напитывался этими впечатлениями, любовался этим городом. Тогда бессознательно. А сейчас, когда работаю с этим материалом, у меня такие фидбэки. Я вспоминаю, как я, тогда 20-летний, ходил по Невскому проспекту, о чем я думал, как реагировал на всю эту архитектуру. Пытаюсь провести какие-то параллели между собой — студентом, бродящим по Невскому, и гоголевскими персонажами — художником Пискаревым, тем же Башмачкиным… Это интересно. Я ощутил это на себе и сейчас пытаюсь вернуться в то состояние, в тот период моей жизни, посмотреть на Питер глазами того, прежнего себя.

Почему спектакль по «Петербургским повестям» решили назвать «Гоголь. Экспонаты»?

— Мы взяли персонажей Гоголя и пытаемся с артистами каждого из них разобрать, со всех сторон рассмотреть, как в музейной витрине. Каждый персонаж — своего рода уникум, как экспонат: Башмачкин, Пискарев, Пирогов. Если бы это был музей, они стояли бы в разных залах по разным темам.

Есть какие-то особенности в создании этого спектакля в плане работы артистов или в плане сценических технологий?

— Если вспомнить «Алиsу», то там есть основные персонажи и остальные артисты. Не люблю выражение «участники массовых сцен». Это артисты, играющие много всего, создающие мир кэрролловских сказок. А в этот проект я набрал 17 актеров и хочу, чтобы в спектакле не было массовки в привычном понимании. Каждый артист — тоже некий персонаж, взятый из повестей или из других произведений Гоголя. Там возникает, например, персонаж, торгующий опиумом, или хозяйка борделя. Кого-то мы придумали вместе с артистами. На первой же встрече мы с актерами для себя обозначили, что должны всем найти персонажей, чтобы все были кем-то, а не массовкой. У них было задание такое — на поиски себя. Были этюды, артисты приносили очень много всего интересного. Поиск себя в этом материале работает на драматургию спектакля. С кем-то сразу определились, кто-то долго искал своего персонажа. Появится в спектакле и сам Гоголь. Что касается технической стороны, каких-то оригинальных решений, то в каждой новой постановке стараешься придумать что-то необычное, пробуешь современные технологии. Это опыт для художника. В этом проекте будут новые технические приспособления, очень интересные. Они должны работать на динамику постановки. Будут и какие-то приемы, знакомые по предыдущим спектаклям. Есть много визуальных выразительных средств, на которые мы рассчитываем. Будет использоваться видеопроекция. Конечно, все это работает на концепцию спектакля, на его идею, на ту самую былинную историю, где три героя на распутье.

«Петербургские повести», к примеру «Шинель», входят в школьную программу. Но спектакль, похоже, не для детей?

— У этой постановки возрастное ограничение, скорее всего, 16+. Там есть совсем не детские темы: суицид, опиум, продажная любовь. Не факт, что все это будет показано, но эти темы будут присутствовать в спектак­ле, ведь они есть в тексте Гоголя. И без этого никак.

Расскажите о команде проекта. Это та же постановочная группа, которую красноярцы знают по «Снежной королеве», «Алиsе», двум частям «Хроник Нарнии»?

— В основном да. В качестве художественного руководителя постановки над спектаклем работает Роман Феодори. Художник по свету — Тарас Михалевский, с которым мы много сотрудничали и опыту которого очень доверяем. Музыку пишет композитор Евгения Терехина. Ее музыка для меня очень важна. Именно с Женей мы работаем особым методом. Я прошу ее написать какую-то тему — разработку, черновик. Потом хожу в наушниках, слушаю, и уже под эту музыку у меня рождаются картинки, образы. То есть я сочиняю от музыки. Женя создала много музыкального материала для спектакля. Я им очень доволен. Хореограф постановки — Мария Сиукаева. А еще для участия в этом проекте мы пригласили художницу из Москвы Олю Никитину, ученицу Дмитрия Крымова. Она будет создавать пространство вокруг спектак­ля. То есть я как художник делаю все, что на сцене, а она — весь антураж вокруг.

У красноярского ТЮЗа уже был опыт создания тематических инсталляций к спектаклю, все к той же «Алиsе». Это было очень интересно и запомнилось многим зрителям. Что на этот раз ждет публику в пространстве театра?

— Оля предложила идею предметно-объект­ного оформления пространства театра. Это то, что связано с личностью Гоголя, вещи, которые могут как-то относиться к нему, которые будут размещены действительно как экспонаты. Может, оттуда и родилось название спектакля. Это не совсем музей, это — мистификация. Допустим, монетка, которую Гоголь лично бросил в Фонтанку, или крылатка, которую Пушкин подарил Гоголю. Правда это или неправда? Пусть зритель сам дофантазирует, додумает. Было ли все это на самом деле, неважно. Важно, как вы к этому отнесетесь. Гоголь ведь еще при жизни был окружен мистификациями. Это загадочная персона, вокруг которой было много баек, сплетен, особенно вокруг его смерти и похорон. Где-то у нас будет комната страхов Гоголя, где-то зрители встретят самого Николая Васильевича. Мы хотим наполнить пространство театра особой, загадочной атмосферой. А в качестве основной темы инсталляции Ольга Никитина предложила финальную фразу повести «Невский проспект»: «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется».

В условиях пандемии сложно планировать что-то наверняка. Тем не менее когда предполагается премьера? И стоит ли зрителям как-то подготовиться к спектаклю, почитать «Петербургские повести» например?

— Было бы неплохо, если бы зрители освежили в памяти эти повести, прочитали хотя бы краткий пересказ, чтобы было легче и интереснее воспринимать спектакль, считывать какие-то ассоциации и образы. Но не нужно настраиваться на что-то вроде продолжения «Алиsы», где все феерично, или второго «Племянника чародея», где много видео. Гоголь — совершенно другой материал, который диктует другую форму подачи. Я хочу, чтобы зритель пришел с абсолютно свежей головой. Театр меняется, я меняюсь. Мир изменился, особенно в последнее время! И мне кажется, что пришло время поговорить про что-то другое и несколько другими выразительными средствами. Это будет не иллюстрация, не сюжетное повествование. Это наша интерпретация Гоголя. И я хотел бы, чтобы зрители тоже ее по-своему интерпретировали, считали и поразмышляли. Надеюсь, это вызовет какие-то новые впечатления и эмоции.