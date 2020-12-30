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В Красноярском крае сократилось количество предпринимателей

В Красноярском крае сократилось количество предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

Вместе с этим уменьшилось и число людей, занятых в малом и среднем бизнесе. Однако в третьем квартале ситуация начала меняться и сменила вектор на противоположный.

#НОВОСТИ
Количество субъектов предпринимательской деятельности в Красноярском крае с начала 2020 года сократилось на 5%, сообщает региональное Агентство развития малого и среднего предпринимательства.
 
По данным ведомства, в первую очередь это микропредприятия из сферы услуг — фитнес и развлечения, туризм, общественное питание.
Причиной этого стала пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения.
Однако в последнем квартале уходящего года в крае отмечается рост числа субъектов МСП — их количество увеличилось на тысячу и сегодня в реестре МСП по краю зарегистрировано 101 230 субъектов», — сообщают в агентстве.
Также в крае снизилось число людей, работающих на предприятиях из этого сегмента. Но, по заверению чиновников, это сокращение могло быть куда больше. Сдержать рост удалось за счет налоговых льгот для бизнеса по определенным видам деятельности, частичном освобождении от уплаты страховых и налоговых взносов, переносе или отсрочке сроков уплаты налогов, прямых выплатах на зарплату сотрудников в наиболее пострадавших отраслях, об имущественной поддержке и других мер.
Красноярский край использовал весь перечень региональных налогов, чтобы оказать поддержку МСП — это налог на имущество, налог по упрощенной системе, транспортный налог, патентная система налогообложения и снижение ЕНВД в 40 муниципальных образованиях», — говорят в Агентстве развития МСП.
В итоге сейчас на предприятиях МСП работает 266 тысяч человек, что на 0,7%, чем было в начале года. Для сравнения: официальная безработица в крае с января по сентябрь (данные Министерства экономики и регионального развития) увеличилась, по сравнению с сентябрем 2019-го, более чем в шесть раз — до 4,9%. Правда, такой рост имеет, скорее, статистический характер.
Из тех, кто признан безработными, только треть уволена с официальной работы в период с апреля по сегодняшний день. Многие вставали на учет в связи с увеличением размеров и сроков получения пособия по безработице и внедрением онлайн-сервиса (портал „работа в России“) для подачи заявлений», — рассказали DK.RU в Агентстве труда и занятости Красноярского края.
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