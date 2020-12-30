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Депутаты Горсовета Норильска согласовали проект рекультивации земель

Депутаты Горсовета Норильска согласовали проект рекультивации земель
Иллюстрация: www.nornickel.ru

Компания НТЭК представила проект рекультивации земель после разлива дизтоплива постоянной комиссии по городскому хозяйству Горсовета Норильска. Депутаты одобрили его и будут контролировать ход работ.

#НОВОСТИ

Проект рекультивации разработан совместно с Экспертно-аналитическим Центром по проблемам окружающей среды АНО «Экотерра», который работает на базе МГУ им. Ломоносова.

Проект рекультивации разрабатывался в соответствии с действующим законодательством России в области экологии. Разработка выполнена с учетом площади нарушенных земель, характера их деградации, выявленных в результате обследования. Основные задачи проекта – очищение почв от нефтезагрязнения до установленных нормативов и восстановление нарушенных земель в результате движения транспорта, размещения базовых лагерей, временных емкостей хранения, восстановление растительного покрова», – рассказал генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин.

Проект уже рассмотрен и согласован мэрией Норильска, кроме того положительное экспертное заключение на него дали специалисты Сибирского отделения Российской академии наук.

Предполагается рекультивировать 55 гектаров земель, часть из них – земли промышленного значения, часть принадлежат к нераспределенному фонду. Методы обработки зависят от степени загрязнения почвы, на поврежденных участках предусмотрена не только очистка, но и восстановление травяного покрова. Кроме того в проекте запланировано дополнительное обследование пострадавшей территории от ТЭЦ-3 до озера Пясино и мониторинг ее состояния в 2022-2023 годах.

Депутаты отметили важность проекта и необходимость начать его реализацию в кратчайшие сроки. Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Горсовета Норильска Дмитрий Карасев предложил организовать депутатский контроль за ходом работ, включив его в повестку комиссии на 2021 год.

 

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