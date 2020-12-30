Министром спорта Хакасии стал чиновник дирекции универсиады

О назначении нового министра спорта сообщает официальный портал правительства Республики Хакасия. Им стал Сергей Кочан, бывший заместитель генерального директора дирекции Универсиады-2019.

Предыдущий глава республиканского ведомства Владимир Кретов ушел в отставку по собственному желанию в сентябре 2020 года, проработав в министерстве полтора года. После его отставки обязанности министра временно исполнял первый заместитель Виталий Мордакин.

Глава Хакасии Валентин Коновалов пожелал новому члену команды плодотворной работы на благо жителей республики.

Спорт в Хакасии должен продолжать развиваться, должна оказываться поддержка спортсменам и тренерам, привлекаться больше федеральных средств для реализации программ массового занятия спортом и создания новых современных объектов инфраструктуры», - приводит слова Коновалова сайт правительства.

Сергей Кочан родился в 1961 году, окончил Красноярский институт цветных металлов, Красноярский государственный педагогический университет (факультет физической культуры и спорта). Во время учебы в цветмете был председателем студенческого спортклуба. В 1997 году возглавил муниципальное спортивное учреждение «Спортивный комплекс «Энергия», с 2005 года перешел в администрацию Красноярска в управление по физической культуре и спорту. С июля 2016 года – вице-мэр Красноярска, Сергей Кочан заменил в команде заместителей Эдхама Акбулатова Ольгу Карлову, которая курировала блок социальных вопросов с декабря 2014 года, в декабре 2017 подал в оставку. С 22 января 2018 года - заместитель генерального директора дирекции Универсиады-2019.