Бизнес-образование переборщило с ХАЛЯВОЙ

Как и все рынки, бизнес-образование в 2020 году несет потери. Это связано и с общим потребительским спадом: режутся расходы, бюджеты, и с отменой офлайн-проектов, которые приносили основные деньги.

Юлия Чанчикова, медиа-тренер, автор курса

маркетингового архетипирования

Траты на проведение офлайн-обучения увеличиваются: рассадка меньше, а стоимость аренды зала — 100 %, плюсом к бюджету — покупка санитайзеров, перчаток, измерителей температуры, упаковки для перекусов и т. д.

Обратная сторона медали — бизнес-образование более, чем другие отрасли, было готово «переобуться в полете». Онлайн-форматы стали растущим трендом задолго до пандемии. Многие тренеры давно перевели в онлайн до 80 % своих активностей. Появились специальные платформы для создания онлайн-курсов — от «Антитренингов» до Etutorium. Большинство таких площадок позволяют запускать курсы как на русском, так и на иностранных языках, и масштабироваться за пределы страны. Серьезную роль стала играть визуализация, интерактив, понятный интерфейс, подключение, оплата в один клик и отзывчивый саппорт.

Однако демократичность отрасли, открытые для всех и каждого двери именно в 2020-м закрепили за ней негативный имидж бизнеса с низким порогом входа. Безусловно, начать онлайн-курс сегодня технически не сложно. Инструментов масса, и все они доступны по цене. Однако мистификация при таком плотном рынке «предложений очень много» не прокатывает. Это курсы-однодневки, которые быстро исчезают. Но негативный опыт обучения без удовлетворения падает в копилку отрицательных коннотаций в отношении бизнес-образования.

Коллеги переборщили и с так называемыми «пробниками» — бесплатными семинарами и мастер-классами. Все, что бесплатно или продается по условной цене, не имеет ценности для потребителя. Бесплатно равно недостойно быть оцененным. У аудитории разочарование: как, это просто рекламная акция и ничего полезного? Но если не брать в расчет такие недопустимые кейсы, где 80 % контента — это рекламная часть, бизнес-образование переживает хороший период. Рост, открытость, легкий вход, отсутствие рамок и ограничений, инструменты для масштабирования и огромная аудитория. Непрерывность образования — растущий, еще только начавшийся тренд.

Рынок сегодня выглядит следующим образом: несколько десятков тяжеловесов — моноэксперты федерального уровня, всем известные, но и немного утомившие выступлениями-шоу. Другой сегмент — онлайн-школы и онлайн-курсы, где вместе со спикером работает команда либо целый преподавательский состав. Такие курсы и школы призваны давать не мотивацию, а компетенции для новой работы, новой должности, перезагрузки бизнеса. Их пока немного, и это одна из точек роста. Нарастающий тренд — региональные спикеры и региональные онлайн-курсы. Пока нас единицы — мы в большинстве случаев работаем в родном городе или в соседних регионах. Но ситуация меняется! Провинция — понятие, которое существует только в головах у нас самих. Если региональный спикер вытаскивает из своей головы провинцию, то границ нет. Рынок сегодня выглядит следующим образом: несколько десятков тяжеловесов — моноэксперты федерального уровня, всем известные, но и немного утомившие выступлениями-шоу. Другой сегмент — онлайн-школы и онлайн-курсы, где вместе со спикером работает команда либо целый преподавательский состав. Такие курсы и школы призваны давать не мотивацию, а компетенции для новой работы, новой должности, перезагрузки бизнеса. Их пока немного, и это одна из точек роста. Нарастающий тренд — региональные спикеры и региональные онлайн-курсы. Пока нас единицы — мы в большинстве случаев работаем в родном городе или в соседних регионах. Но ситуация меняется! Провинция — понятие, которое существует только в головах у нас самих. Если региональный спикер вытаскивает из своей головы провинцию, то границ нет.

Потребитель — его долгое время приучали к мотивационным пинкам и волшебным таблеткам в виде условных «пяти инструментов для успешного бизнеса». С этим подходом в бизнес-образовании надо попрощаться — это путь во вчера. На пике профи, которые не только знают, но и делают, причем быстро реагируют и моментально применяют. Поэтому важны школы и курсы, где теоретическая часть не просто подкреплена конкретными примерами и слотами инструментов, но и предлагает трекинг по выполнению заданий с кураторами или даже авторским надзором, обратной связью от «фронтмена». Курс или школа должны доводить слушателей до результатов — за таким подходом будущее, он стоит потраченных времени и денег.

Что завтра? В плане смыслов — переход аудитории от неотрефлексированного воодушевления и ситуативного решизма к запросу на глубинные трансформации и формирование эшелона целей, умений, результатов — именно в такой последовательности. Рынок будет капитализироваться и привлечет мощных инвесторов-интересантов. Инвестиции пойдут не в спикеров и не в конкретные образовательные проекты, а на создание агрегирующих платформ. Amazon для образования не создан, но только пока. В бизнес-образовании будут востребованы гибридные форматы, совмещающие онлайн и офлайн, наличие харизматичного спикера-фронтмена и крепкой команды спикеров второго уровня, заботливых и включенных трекеров, молниеносного саппорта. Будут развиваться линейки предложений: от минимальных до суперпремиальных пакетов. Важной ценностью бизнес-образования станет реальный онлайн-нетворкинг. Звучит как оксюморон, но будущее за теми, кто сумеет перезнакомить и задружить людей онлайн так, как это не получалось у них в офлайне. Еще долгое время в бизнес-образование будут приходить за связями.