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Археологи обнаружили в устье Енисея следы древних людей. Возможно, это народ сихиртя

Археологи обнаружили в устье Енисея следы древних людей. Возможно, это народ сихиртя
Иллюстрация: Кадр из мультфильма "Сихиртя" (студия "Северное сияние", Новый Уренгой)

Найденный на севере Красноярского края объект может оказаться поселением либо святилищем. По предварительной информации, находка датируется VII веком нашей эры.

#НОВОСТИ

Раскопки велись в месте впадения в Енисей реки Гольчихи. На месте ученые обнаружили расколотые кости животных, в том числе белого медведя, остатки керамики и следы металлургического производства. Как сообщил ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко, в пользу версии о святилище говорит расположение найденного объекта.

«Оно очень нестандартно расположено - на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра, - сказал Лысенко.

В семидесятые годы в этих местах вел раскопки известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Свои находки он связал с народом сихиртя, который, как считают ученые, населял Арктику до прихода самодийских народов, известных сегодня. Как сообщил агентству Данил Лысенко, у красноярских ученых пока недостаточно информации, чтобы говорить о связи обнаруженного памятника с этим народом.

В ненецкой мифологии сихиртя (сиртя, сииртя) – это мифический народ, живший в Заполярье до прихода ненцев. Низкорослые люди со светлыми глазами и волосами, которые сейчас живут под землей, потому что боятся дневного света. Сихиртя – искусные охотники, рыболовы, кузнецы, кроме того они мастерски шьют и украшают одежду.

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