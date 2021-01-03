Археологи обнаружили в устье Енисея следы древних людей. Возможно, это народ сихиртя
Найденный на севере Красноярского края объект может оказаться поселением либо святилищем. По предварительной информации, находка датируется VII веком нашей эры.
Раскопки велись в месте впадения в Енисей реки Гольчихи. На месте ученые обнаружили расколотые кости животных, в том числе белого медведя, остатки керамики и следы металлургического производства. Как сообщил ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко, в пользу версии о святилище говорит расположение найденного объекта.
«Оно очень нестандартно расположено - на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра, - сказал Лысенко.
В семидесятые годы в этих местах вел раскопки известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Свои находки он связал с народом сихиртя, который, как считают ученые, населял Арктику до прихода самодийских народов, известных сегодня. Как сообщил агентству Данил Лысенко, у красноярских ученых пока недостаточно информации, чтобы говорить о связи обнаруженного памятника с этим народом.
В ненецкой мифологии сихиртя (сиртя, сииртя) – это мифический народ, живший в Заполярье до прихода ненцев. Низкорослые люди со светлыми глазами и волосами, которые сейчас живут под землей, потому что боятся дневного света. Сихиртя – искусные охотники, рыболовы, кузнецы, кроме того они мастерски шьют и украшают одежду.