На горнолыжной базе в Норильске сошла лавина. Есть погибшие

Ночью 9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла несколько домиков. Снегом засыпало территорию в 300 кв. метров.

По последним данным ТАСС, спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка, у юноши множественные переломы и обширное обморожение. Канал Норильск NEWS сообщает, что парня зовут Макар, он старший сын директора канатной дороги Влада Попова. Предположительно под снегом остались его родители и младший брат. Поиски продолжаются.



Директор канатной дороги Влад Попов

Волонтеры, задействованные в поисково-спасательной операции, нашли части домика, в котором могла находиться семья из четырех человек.

UPD: спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Еще одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

UPD 2: Найдено тело полуторагодовалого ребенка.

Справка

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Его история берет начало в 60-х годах прошлого века. Первый подъёмник здесь был построен к концу 70-х годов. С этих лет комплекс пользуется популярностью у северян. Продолжительность сезона здесь достаточно большая – с середины октября до июня. Комплекс имеет трассы разной сложности, в том числе с «черной» маркировкой. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1500 метров при перепаде высот 300 метров.

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