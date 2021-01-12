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Красноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизни

Красноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизни
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Вместе с Ульяновском он открывает последнюю двадцатку городов страны в рейтинге, опубликованном Финансовым университетом при правительстве РФ по результатам проведенного исследования.

#НОВОСТИ
Красноярск стал 57-м городом России по качеству жизни в 2020 году. Такие оценки приведены в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.
 
Всего в поле внимания экспертов попало 75 населенных пунктов страны, которые оценивались по 11 параметрам: «Деструктивное поведение», «Конфликтность социальной среды», «Спрос на культурные ценности», «Уровень благополучия», «Качество дорог», «Качество медицинского обслуживания», «Качество образования», «Качество работы ЖКХ», «Качество бизнес-среды», «Качество работы местных властей» и «Готовность к миграции». На их основании выводился «Итоговый балл качества жизни».
 
Самые большие итоговые оценки получили Москва, Санкт-Петербург и Грозный — 100, 87 и 84 соответственно. Самые же низкие баллы были у Барнаула, Волгограда и Читы — 56, 55 и 55 соответственно.
 
Красноярск же набрал 63 балла. Среди городов — региональных центров (кроме республиканских, которые не оценивались) Сибири это четвертый результат. Лидерами же являются Новосибирск, Иркутск и Томск, набравшие 72, 69 и 67 баллов соответственно.
 
Самые низкие (по СФО, в сравнении) оценки получили красноярские бизнес-среда (51 балл — меньше только у Барнаула) и качество медицинского обслуживания (38 баллов — самая низкая оценка в округе).
 
Полностью с рейтингом можно ознакомиться на сайте Финансового университета.
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