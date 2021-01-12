Новый рабочий год для красноярцев начался с землетрясения

Начавшись в Монголии, подземные толчки докатились до Красноярска довольно быстро, потеряв половину своей интенсивности и разделив горожан на почувствовавших и проспавших.

Ранним утром 12 января 2021 года в Красноярске были зафиксированы подземные толчки. Они являлись следствием землетрясения, которое произошло в 04:33 (крск) в Монголии, сообщает региональное МЧС.

Магнитуда в эпицентре катаклизма, по данным ведомства, составляла 6,6 — 7,1. До Красноярска же докатились афтершок, чья магнитуда была на уровне трёх. По данным эколога Сергея Шахматова, расстояние от Монголии до Красноярска землетрясение преодолело всего за шесть минут.

Практически сразу после происшествия красноярцы начали писать в соцсетях о своих переживаниях по этому поводу. Так, журналист Сергей Бурлаку на своей странице в Facebook рассказал, что почувствовал толчки:

Сегодня примерно в 4.37 утра Красноярск слегка тряхануло. Посуда зазвенела, стены качнулись», — написал он.

Другие пользователи были более эмоциональны: «кровать ходуном подпрыгивала», «раскачивалась ёлка и звенели игрушки», «теперь спим в коридоре на случай эвакуации» и т.п.

Однако были и те, кто совсем не почувствовал подземных толков и (или) просто проспал их. Такие красноярцы в основном отмечались в комментариях.