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Новый рабочий год для красноярцев начался с землетрясения

Новый рабочий год для красноярцев начался с землетрясения
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru

Начавшись в Монголии, подземные толчки докатились до Красноярска довольно быстро, потеряв половину своей интенсивности и разделив горожан на почувствовавших и проспавших.

#НОВОСТИ
Ранним утром 12 января 2021 года в Красноярске были зафиксированы подземные толчки. Они являлись следствием землетрясения, которое произошло в 04:33 (крск) в Монголии, сообщает региональное МЧС.
 
Магнитуда в эпицентре катаклизма, по данным ведомства, составляла 6,6 — 7,1. До Красноярска же докатились афтершок, чья магнитуда была на уровне трёх. По данным эколога Сергея Шахматова, расстояние от Монголии до Красноярска землетрясение преодолело всего за шесть минут.
 
Практически сразу после происшествия красноярцы начали писать в соцсетях о своих переживаниях по этому поводу. Так, журналист Сергей Бурлаку на своей странице в Facebook рассказал, что почувствовал толчки:
Сегодня примерно в 4.37 утра Красноярск слегка тряхануло. Посуда зазвенела, стены качнулись», — написал он.
Другие пользователи были более эмоциональны: «кровать ходуном подпрыгивала», «раскачивалась ёлка и звенели игрушки», «теперь спим в коридоре на случай эвакуации» и т.п.
 
Однако были и те, кто совсем не почувствовал подземных толков и (или) просто проспал их. Такие красноярцы в основном отмечались в комментариях.
 
По данным МЧС, подобные афтершоки ощущались и в других регионах Сибири. В ведомстве говорят, что поводов для паники нет. К тому же, как рассказывали ранее в Красгосэкспертизе, красноярские дома способны выдержать землетрясение до шести баллов, но такие на территории города невозможны.
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