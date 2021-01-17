Ученые СФУ нашли противоречия в официальной статистике лесной отрасли России

Специалисты Сибирского федерального университета изучили «подводные камни», мешающие развитию лесного хозяйства страны, и обнаружили массив недостоверных данных.

Обычно эксперты в числе стоп-факторов, препятствующих развитию отрасли, называют различные институциональные ловушки, которые делают неэффективными сами правила лесопользования. Ученые СФУ предложили взглянуть на проблему с другой стороны – в первую очередь на отсутствие адекватной статистики по лесной отрасли, что также является серьезным препятствием для ее развития, сообщает пресс-служба университета.

Мы предположили, что одним из ключевых ограничений для развития лесного комплекса в России выступает низкое качество официальной информации о развитии отрасли. Из-за этого невозможно ни адекватно описать текущее состояние дел, ни сформулировать соответствующие меры по долгосрочному развитию. Мы полагаем, что именно проверка достоверности и надёжности статистической информации — это важнейший фактор, без которого тормозится развитие российского лесного комплекса страны», - считает заведующий научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды СФУ Антон Пыжев.

Лаборатория проанализировала качество и доступность открытых данных, касающихся лесной отрасли, в результате ученые пришли к выводу, что статистик содержит только базовые показатели за очень короткий период, при этом многие показатели содержат противоречивые и неполные наборы данных. По мнению исследователей, восполнить пробелы и создать более достоверный образ лесной отрасли можно, объединив имеющиеся сведения с информацией других открытых или доступных на коммерческой основе источников данных (данные таможенной статистики, бухгалтерская и налоговая отчётность, открытая текстовая информация, данные дистанционного зондирования Земли).

Исследования выполнялись на грантовые средства Минобрнауки в рамках научного проекта министерства по разработке стратегических направлений развития регионов азиатской части России. СФУ решает задачу расширения знаний о лесном комплексе Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины с 1 января 2022 года, а также заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.