В Красноярске заработала обновленная программа лояльности «Ситимобила»

Основным элементом новой системы является кешбэк, размер которого будет зависеть от активности человека как пассажира и потраченной им на поездки суммы.

Сервис такси «Ситимобил» запустил новую систему лояльности во всех городах, включая Красноярск.

Как рассказали в компании, главным инструментом в ней станет кешбэк, который буду начислять за каждую поездку. Его размер зависит от статуса пассажира, присвоенного системой в зависимости от количества поездок и суммы, потраченной клиентом (по мере возрастания): «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» или «Легенда» — чем выше уровень, тем выше кешбэк.

Начисляться он будет в так называемых ситибонусах — 1 бонус = 1 рубль. В последствии ими можно будет оплатить поездку как частично, так и полностью (опять же в зависимости от статуса). Форма оплаты — наличными или безналом — значения не имеют. Единственным ограничением является то, что за льготные или оплаченные бонусами поездки, они (бонусы) начисляться не будут.

В дальнейшем программа лояльности позволит интегрироваться с партнёрами и другими программами лояльности, чтобы предложить клиентам больше возможностей копить и тратить накопленные бонусы», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.