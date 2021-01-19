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В Красноярске заработала обновленная программа лояльности «Ситимобила»

В Красноярске заработала обновленная программа лояльности «Ситимобила»
Иллюстрация: скриншот с Youtube-канала Ситимобил

Основным элементом новой системы является кешбэк, размер которого будет зависеть от активности человека как пассажира и потраченной им на поездки суммы.

#НОВОСТИ
Сервис такси «Ситимобил» запустил новую систему лояльности во всех городах, включая Красноярск.
 
Как рассказали в компании, главным инструментом в ней станет кешбэк, который буду начислять за каждую поездку. Его размер зависит от статуса пассажира, присвоенного системой в зависимости от количества поездок и суммы, потраченной клиентом (по мере возрастания): «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» или «Легенда» — чем выше уровень, тем выше кешбэк.
 
Начисляться он будет в так называемых ситибонусах — 1 бонус = 1 рубль. В последствии ими можно будет оплатить поездку как частично, так и полностью (опять же в зависимости от статуса). Форма оплаты — наличными или безналом — значения не имеют. Единственным ограничением является то, что за льготные или оплаченные бонусами поездки, они (бонусы) начисляться не будут.
В дальнейшем программа лояльности позволит интегрироваться с партнёрами и другими программами лояльности, чтобы предложить клиентам больше возможностей копить и тратить накопленные бонусы», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.
Как рассказали DK.RU в «Ситимобил», сейчас программа работает во всех городах присутствия компании, но через мобильное приложение доступна пока не всем — соответствующее обновление только «раскатывается» по серверам GooglePlay и AppStore и через несколько дней новый сервис «доберется» до всех пользователей. Подробнее о ней можно узнать здесь.
Автор: Евгений Волошинский
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