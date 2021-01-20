Рынок посуточной аренды квартир в Красноярске просел почти на половину.

Похожая ситуация сейчас складывается и в других крупных городах России. И Красноярск на их фоне выглядит не так плохо - хотя и отстает лишь на несколько процентных пунктов.

Спрос на посуточную аренду квартир в Красноярске в 2020 году оказался на 46% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на исследования онлайн-сервиса Суточно.ру.

По данным исследования, в среднем по России падение спроса составило 50%. Больше всего он снизился в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде — примерно на 52% в каждом из них.

В других крупных городах отмечалась такая же тенденция. Так, в Санкт-Петербурге и Уфе в 2020 году бронировали на 47% меньше, в Казани и Краснодаре — на 45%, в Новосибирске — на 44%, в Воронеже — на 38%, в Омске и Перми — на 37%.

Такое проседание рынка эксперты связывают с пандемией COVID-19, из-за которой россияне в прошедшем году меньше ездили по стране.

Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться наплаву», — цитирует ТАСС генерального директора сервиса Юрия Кузнецова.