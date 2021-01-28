СГК попросила красноярцев немного потерпеть: готовится большой ремонт теплоцентрали

В 2021 году компания планирует отремонтировать, заменить и модернизировать в общей сложности 50 километров городских теплосетей. В 2020 году эта работа была проведена на 32 километрах труб.

Руководство компании заранее попросило красноярцев набраться терпения: большой объем ремонтов неизбежно повлечет за собой перекрытия улиц, ограничения движения, шум и другие «спецэффекты». Однако работы в таком объеме провести необходимо: крупная авария на улице Вильского в первые дни нового года и обнаруженные дефекты трубы, ведущей в Солнечный, это подтвердили.

В 2021 году СГК готова буквально закопать в землю 3,5 млрд рублей – в такую сумму оценивается ремонт теплотрасс.

Мы смогли увеличить объем работ благодаря подписанию долгосрочного соглашения и отнесения Красноярска к ценовой зоне», - пояснил заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Для красноярцев в ближайшие 10 лет тариф на тепло будет корректироваться по формуле ИПЦ (индекс потребительских цен) +2%. Таким образом, летом тариф поднимется на 5,6% - 2% плюс уровень инфляции: в Красноярском крае она, по мнению регулирующих ведомств, составила 3,6% за год.

Еще более 40 млрд компания намерена вложить в модернизацию ТЭЦ-1 (14,5 млрд) и ТЭЦ-3 (27,5 млрд). Речь идет о замене основного оборудования станций – котлов и турбин, а также достройке второго энергоблока ТЭЦ-3 в рамках программы ДПМ-2 – программа модернизации мощности тепловых станций стартовала в России в 2019 году. Объекты модернизации отбираются на конкурсной основе по принципу «старые, но очень востребованные». В результате часть электрической нагрузки с ТЭЦ-1 будет переведена на ТЭЦ-3, соответственно, часть мощностей первой красноярской теплоцентрали будет выведена из эксплуатации.

Как пояснил Александр Шлегель, такое решение помимо экономической выгоды – производства тепла и электроэнергии на более современном оборудовании – принесет еще и экологический эффект, дополнительно к программе экологической модернизации, которая предусматривает установку электрофильтров на ТЭЦ-1.