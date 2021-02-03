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Дирижер Мариус Стравинский впервые представит в Красноярске свою версию «Аиды»

Дирижер Мариус Стравинский впервые представит в Красноярске свою версию «Аиды»
Иллюстрация: предоставлены театром

Мариус Стравинский, дирижер мирового уровня, потомок знаменитого композитора Игоря Стравинского прилетел в Красноярск, чтобы представить свое прочтение оперы «Аида» Джузеппе Верди.

#НОВОСТИ

В нашем городе маэстро из Британии впервые. Спектакли под его руководством пройдут 6 и 7 февраля в рамках проекта «Молодые дирижеры» в Красноярском театре оперы и балета.

В театре уточняют: «Аида» для Стравинского – произведение особенное. Верди – любимый композитор молодого дирижера, будучи студентом, он даже назвал свой e-mail в честь мастера: Loveverdi.

«Аида», кажется, одна из первых опер, которые я вообще слышал, когда был маленьким. Это очень дорогая для меня музыка, и чудесное совпадение, что в Красноярске я продирижирую именно этой оперой» - поделился Мариус Стравинский.

Однако дирижировать любимой оперой Стравинскому удается нечасто: последний раз это случилось 15 лет назад, так что красноярские спектакли можно смело назвать для Мариуса премьерой.

Стравинский – подданный Великобритании, но его музыкальный путь начался в России.

Будущий дирижер родился в 1979 году в Алма-Ате, в четыре года начал обучаться игре на скрипке в музыкальной школе при Московской консерватории. В десять – продолжил обучение в Школе Иегуди Менухина (Великобритания), а затем студентом музыкального факультета Итонского колледжа. В 2002 году он окончил Королевскую академию музыки в Лондоне, тогда же был назначен дирижером Академического симфонического оркестра Московской филармонии и Симфонического оркестра театра «Геликон-опера». В 2007–2012 годах Стравинский занимал пост главного дирижера и художественного руководителя Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии, став самым молодым музыкантом России – главным дирижером.

Мариус – внучатый племянник Игоря Стравинского.

 

 

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