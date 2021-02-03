Красноярцы оценили уборку города от снега на «колы» и «двойки»

Половина жителей города поставила дорожникам низкие оценки за содержание городских магистралей в период снегопадов, сообщает автомобильный сайт «Дром».

По результатам всероссийского опроса 75% водителей дали отрицательно оценили действия коммунальных служб. В Красноярском крае «единицу» за уборку снега поставили 27,6% опрошенных, «двойку» — 24,4% автомобилистов, а «тройку» — 28,7%. При этом 4,8% красноярцев заявили, что работа дорожников достойна «пятерки».

Судя по результатам опроса, хуже всего зимой обслуживают дороги в Новосибирской области и Забайкальском крае. «Единицу» здесь поставили дорожникам 40% и 43% соответственно. Лучше всех работают коммунальщики Москвы: ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл.

ГИБДД Красноярска отметила, что в городе увеличилось количество ДТП, и основная их причина – снежный накат и скользкие дороги. По данным автоинспекторов, из 104 ДТП, зарегистрированных в Красноярске в январе, 75 спровоцированы именно этим.

Мэр Красноярска Сергей Еремин даже записал видео в своем инстаграм-аккаунте, попросив жителей города набраться терпения и немного потерпеть, пока дорожные службы приведут город в порядке после очень обильных снегопадов.