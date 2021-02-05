Красноярский производитель электрооборудования попал в национальны рейтинг «ТехУспех»

Его продукцию покупают крупные промышленные предприятия по всей стране. Попадание в рейтинг открывает перед компанией доступ к более мощным инструментам господдержки.

Красноярская компания «Про-Ток» вошла в национальный рейтинг высокотехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех» в 2020 году, итоги которого подвела на днях Российская венчурная компания.

Всего в рейтинг попало 107 предприятий из 24 регионов России. Они разбиты по группам в зависимости от выручки — «свыше 2 млрд рублей», «от 800 млн до 2 млрд рублей» и «до 800 млн рублей». «Про-Ток» заняла 67-е место в третьей группе.

Попадание в рейтинг «ТехУспех» дает компаниям доступ к на наиболее эффективным инструментам поддержки со стороны государственных институтов развития. К прмиеру, речь идет о возможности презентовать свои проекты госорганам, инвесторам и потенциальным покупателям со всего мира.

Благодаря включению в этот рейтинг, мы смогли получить новые финансовые услуги со стороны ведущих банков страны, что, конечно, оказало положительное влияние на бизнес. Надеемся, что победа в конкурсе поможет нам и с выходом за рубеж, для нас как раз это приоритетная задача», — рассказала директор компании «Про-Ток» Анна Жираткова.

Компания «Про-Ток» существует на красноярском рынке с 2010 года. Она специализируется на изготовлении электроннощитового оборудования и трансформаторных подстаций для промышленных предприятий. Ее продукция поставлется в 20 регионов России. Среди клиентов компании: «Русал», «Ванкорнефть», «РусГидро», «Полюс», СГК.

«Про-Ток» также является резидентом Фонда Сколково и получила поддержку по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям.