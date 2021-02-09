Goldman Group готовится к поставкам в Китай

Проведенные переговоры и тестовые мероприятия выявили спрос на мясные паштеты. Эксперты объясняют это тем, что в стране ежегодно фиксируется почти 20%-й прирост потребления хлеба населением.

Стремительная урбанизация меняет рацион: теперь типичный завтрак китайца — съеденная по дороге на работу булка. При этом в отличие от россиян выпечка у жителей Поднебесной является не дополнением к основной еде, а полновесным приемом пищи.

«Интерфакс» со ссылкой на Китайскую ассоциацию хлебопекарной и кондитерской промышленности: годовое потребление хлеба в КНР (1,37 млрд жителей) на одного человека составляет 4,4 кг — по сравнению с 10 кг в Южной Корее, 20 кг в Японии и 70-80 кг в США и странах Западной Европы. Очевидно, что Китай оставляет за собой долгосрочный потенциал к росту и расширению.

Склонность китайцев к мучному подогревают различные виды «апгрейда» хлеба — бутерброды и намазки. Стартовые исследования подтверждают: паштеты «Мясничий» соответствуют запросу. Во-первых, это удобно — продукт упакован в банку с дополнительной съемной крышкой и ложкой — носить можно и в кармане, а есть в любом месте. Во-вторых, многослойные сочетания вкусов резонируют со сложносоставной национальной кухней.

Стоит отметить, что и для коренного россиянина консервная продукция завода в Солонцах — диковинка. Те же паштеты изготовлены из мяса сибирской дичи — косули, лося, утки — с добавлением северных ягод, натуральных трав, лесных грибов и орехов. Такого мяса в обычном магазине не найдешь, однако холдинг закупает его у лицензированных охотничьих хозяйств в объеме, достаточном, чтобы покрыть растущий спрос.

Сегодня консервация «Мясничий» — продукт массового потребления, он доступен любому жителю России. Паштеты и тушенка представлены на маркетплейсах Wildberries и Ozon, а также в крупнейших торговых сетях страны и магазинах у дома.