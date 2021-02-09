За красноярскими водителями начал следить «Паркон»

«Паркон» следит за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств. Оборудование, установленное в автомобиле, автоматически распознает номера нарушителей и «пробивает» по базам данных.

Как рассказал министр транспорта края Константин Димитров, таким образом в столице региона намерены бороться с пробками и ДТП, которые возникают из-за нарушений правил парковки – стоянка и остановка автомобилей на пешеходном переходе и в пятиметровой зоне возле, а также на тротуаре.

Фиксация нарушений ПДД осуществляется на рубежах контроля, определенных краевой Госавтоинспекцией, уточнил министр. Комплекс фиксирует нарушение автоматически, в соответствии с кртой контролируемых участков, которая загружена в программу. Информация в режиме реального времени отправляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) ГИБДД. Так же автоматически штрафы за неправильную парковку (от 500 до 5000 рублей) рассылаются нарушителям.

В общем, если неправильно припаркованное авто не увез эвакуатор, это, конечно, большое везение. Но штраф заплатить, скорее всего, придется.

Как напомнили в КРУДоре, ежедневно в крае не дрогах выставляется не менее 50 мобильных комплексов фиксации нарушений.