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РУСАЛ и ДКС разработали новую систему прокладки кабелей для промышленности

РУСАЛ и ДКС разработали новую систему прокладки кабелей для промышленности
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛа

Новинка более устойчива к коррозии и низким температурным режимам. Она может применяться на химических, пищевых и других видах промышленного производства.

#НОВОСТИ
Компания РУСАЛ и электротехническое предприятие ДКС разработали новую систему для прокладки кабельных трасс на основе алюминиевого сплава, сообщили в пресс-службе металлургического гиганта.
 
Лотки, крышки, монтажные и комплектные аксессуары, а также прочие элементы новой системы будут изготавливаться из специального сплава алюминия. Их толщина будет составлять 1,5-2 мм. Предназначена система для прокладки кабелей на химических и пищевых предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, в судостроении и на плавучих платформах.
Алюминий — гораздо более эффективный и экономичный вариант, чем сталь, так как общий вес лотка с кабелем требует опорных конструкций с меньшей безопасной рабочей нагрузкой. Таким образом, применение алюминиевых лотков позволит значительно снизить общий вес кабельной трассы, что является одним из ключевых конкурентных преимуществ», — сказал директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин.
Основным достоинством новой системы является ее повышенная коррозионная стойкость и прочность при низких температурах. Плюс к этому, будучи изготовлены из алюминия, ее элементы в три раза легче своих стальных аналогов и обладают лучшей электропроводностью и экранированием. Кроме того, высокая теплопроводность алюминия способствует лучшему отводу тепла при нагреве кабелей.
 
Напомним, что соглашение о сотрудничестве РУСАЛ и ДКС подписали в июне 2020 года. Предприятия собираются активно взаимодействовать в области поставок сырья и совместной разработке новых высокотехнологичных продуктов, способных заместить импортные аналоги. О необходимости развития подобного производства несколько лет назад говорил основатель алюминиевой компании и общественный деятель Олег Дерипаска.
Автор: Евгений Волошинский
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