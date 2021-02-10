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Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями

Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями
Иллюстрация: naenisee.ru

Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.

#НОВОСТИ
Еще две компании стали резидентами Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Железногорске, об этом рассказали в Министерстве экономического и регионального развития Красноярского края.
 
Ими стали «Атомзнак» и «Система». Первая из них изготавливает дорожные знаки со светоотражающей поверхностью различных размеров и фотолюминесцентные эвакуационные системы. Общий объем инвестиций в проект составит 47,7 млн рублей. Вторая же компания планирует выпускать элементы систем вентиляций и конструкции из металлопроката. Объем инвестиций — около 14 млн рублей.
 
Их производственные линии размещены на территории железногорского промышленного парка, который входит в ТОСЭР. Его производственный цех, площадь которого составляет 10 687 кв.м., теперь заполнен практически полностью. Однако, как рассказали DK.RU в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (курирует промпарк), это не означает, что новые резиденты не смогут в него попасть — вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.
 
На сегодня резидентами промышленного парка в Железногорске являются девять компаний, пять из которых являются и резидентами ТОСЭР. Это «Электрикус» и «А-Рокс», прописавшиеся здесь в 2019 году, «Сибор» — в 2020 году, и два нынешних.
 
Резиденты ТОСЭР получают налоговые и административные льготы, режим свободной таможенной зоны и другие преференции, с перечнем которых можно ознакомиться на портале краевого правительства.
Мы работаем как над расширением границ территории опережающего социально-экономического развития „Железногорск“, так и над увеличением списка видов деятельности, действующих для резидентов ТОСЭР», — рассказал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.
По его словам, в ближайшее время этот перечень может пополниться сельским хозяйством, обработкой древесины, производством бумажных, резиновых и пластмассовых изделий, а также пищевых продуктов и напитков.
Автор: Евгений Волошинский
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