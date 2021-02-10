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Красноярский парламентарий-коммунист обвиняется во взяточничестве

Депутат краевого парламента Евгений Козин
Депутат краевого парламента Евгений Козин. Иллюстрация: shansonline.ru

Депутат краевого парламента Евгений Козин задержан сотрудниками Следственного комитета. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки должностному лицу.

#НОВОСТИ

Депутат краевого парламента Евгений Козин задержан сотрудниками Следственного комитета. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки должностному лицу.​

Речь идет о сумме в 3 млн рублей. Г-н Козин, как и его коллега — депутат Горсовета Иван Азаренко — проходит по делу Ирины Тюриной, экс-замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Известно, что во время обыска в служебном кабинете депутат оказывал сопротивление, не давая изъять ряд предметов.

Напомним, г-жа Тюрина обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящие время следствие установило пять эпизодов. В СК сообщают, что совокупно сумма взяток составила 6,3 млн рублей. В собственности Тюриной находится три нежилых помещения, три квартиры и автомобиль. Все это стоит около 20 млн рублей. Судом наложен арест на имущество подозреваемой. 

Добавим, Евгений Козин представляет в Заксобрании партию КПРФ, а также является внештатным советником главы Хакасии. Ранее из этого же депутатского созыва был осужден за взятку экс-депутат Сергея Титов, избиравшийся от партии ЛДПР.

Справка

Евгений Козин родился в Минусинске 13 августа 1985 года. Окончил Красноярский политехнический техникум. С 2006 по 2018 годы работал в частных компаниях на руководящих должностях. В 2016 году избран в Заксобрание края от КПРФ, является внештатным советником главы Республики Хакасия и помощником депутата Госдумы.

 

 

Автор: Стас Гончаров
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