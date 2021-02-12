Природоохранная прокуратура продолжает искать причины появления масляных пятен на Енисее

Ранее надзорным ведомством уже был установлен источник загрязнения. Но теперь в качестве ответственного за это ряд СМИ называют совсем другую компанию.

Источник масляных пятен на Енисее в черте Красноярска находится на территории Красноярского речного порта. Об этом на днях сообщила телекомпания «7 канал» со ссылкой на региональное Министерство экологии и рационального природопользования.

Напомним, масляные пятна на Енисее горожане замечают не впервые. Различные ведомства по этому поводу неоднократно проводили проверки. Так, еще в 1992 году, по заказу Речпорта, прошли изыскательские и инженерно-геологические исследования. Проводившие их специалисты выяснили, что причиной появления этих пятен является нефтяная линза, образовавшаяся еще во времена Советского Союза, что связано с хозяйственной деятельностью нефтебазы «Красноярскнефтепродукта», которая примыкает к Злобинскому грузовому району порта.

Этот вывод подтвердили две проверки Енисейского управления Росприроднадзора в 2015 и 2019 годах. А также проверка природоохранной прокуратуры Красноярского края, которая прошла в начале февраля 2021 года.

С 2007 года АО „Красноярскнефтепродукт“ осуществляет извлечение нефтепродуктов из линз, находящихся под земельным участком нефтебазы, что оказывают негативное воздействие на водный объект», — сказано в сообщении ведомства.

Примечательно и то, что, как рассказали DK.RU в Речпорту, на территории Злобинского грузового района нет никакой инфраструктуры, для транспортировки нефтепродуктов.

На этой площадке не осуществлялась и не осуществляется хранение и погрузо-разгрузочная деятельность, связанная с транспортной обработкой нефтепродуктов, так как на территории района в принципе отсутствует соответствующее оборудование и сооружения (трубопроводы, насосы, резервуары и т.п.)», — сказали в компании.

При этом, говоря о причиненном вреде природе, красноярский природоохранный прокурор Александр Лосев отмечает, что выводу на этот счет делать рано:

Собранные нами пробы и анализы лабораторией еще не обработаны. Значит, пока мы не можем судить о том, превышено ли там содержание взвешенных веществ и нанесен ли реке Енисей какой-либо вред», — сказал он.

К тому же, в конце 2020 года Красноярской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения Речпортом законодательства об охране окружающей среды — каких-либо нарушений она не выявила.