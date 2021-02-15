Бывший чиновник Минвостокразвития рассказал о проблемах красноярской части Арктики

Экс-замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, ушедший недавно в отставку по собственному желанию, объяснил, на какую именно Арктику делает ставку государство.

В большом интервью агентству Regnum Александр Крутиков рассказал о приоритетных направлениях работы по развитию арктической зоны России и описал состояние дел и ключевые проблемы в каждом из регионов. Он отметил, что, готовясь к председательству в Арктическом совете, Россия подготовила программу, включающую порядка ста мероприятий. Они направлены на прикладное экономическое сотрудничество в Арктике, развитие совместных проектов и инфраструктуры, наращивание перевозок по Северному морскому пути, а также адаптацию к климатическим изменениям.

Главное, что появилось в стратегии по развитию Арктической зоны России, в том числе благодаря проделанной подготовительной работе, – это четко сформулированные задачи по конкретным регионам, а не только по арктической зоне страны в целом.

По мнению Александра Крутикова, сейчас наиболее успешный регион российской Арктики – это Ямало-Ненецкий автономный округ. Он лидер по всем показателям социально-экономического развития, единственный фактор риска – это «завязанность» на одну отрасль, газодобычу, хотя в отличие от других регионов, имеющих подобную структуру экономики, на Ямале эта отрасль диверсифицирована и конкурентна. По уровню качества жизни, считает экс-замминистра, рейтинг регионов выглядит так: безусловный лидер – Ямал, затем Ненецкий автономный округ, Мурманск, Архангельск, Чукотка, Коми, Якутия и Карелия.

Арктическая зона Красноярского края – предмет беспокойства профильного министерства, причем вопросы вызывает и качество госуправления в регионе. Александр Крутиков подчеркнул, что фактически на Таймыре есть Норильск и есть вся остальная территория, и разница в качестве жизни между ними колоссальна: «Много населенных пунктов в депрессивном состоянии, с прекрасной историей в советское время».

Ближайшие перспективы «остального» Таймыра связаны с масштабным нефтегазовым проектом «Восток Ойл», однако, рассказывая о нем, бывший чиновник сделал оговорку: проект будет успешным, «если региональная команда сможет выстроить отношения с Роснефтью». В то время как благополучие Норильска вопросов не вызывает.

Что касается Норильска, это, безусловно, одна из точек роста всей Арктики – динамично развивающийся город, численность которого стабильно растет. Экономическая основа Норильска стабильная, городом занимается Норникель. Несмотря на критику Норникеля, которая звучала со стороны политических руководителей, в город вкладываются не копейки, а очень приличные деньги. Первый вызов связан с экологической модернизацией. И второй вызов — состояние городской среды, которую нужно приводить в соответствие с ролью города в Арктике», - отметил он.

Есть у министерства и вопросы относительно Эвенкии, однако она только недавно вошла в состав Арктики, причем не вся территория. В то же время, говорит Крутиков, большая ошибка федеральной и региональной власти заключается в том, что после вхождения автономии в состав Красноярского края многие программы развития территории были остановлены или реализованы не в полной мере. Несбывшиеся ожидания, по мнению бывшего замминистра, одна из самых опасных вещей, которая может помешать реализации арктической стратегии: если люди не начнут ощущать изменений, принимаемые меры будут иметь обратный эффект.

Александр Крутиков подчеркнул, что властям арктических регионов надо уметь гибко и грамотно выстраивать отношения с бизнесом на принципах партнерства, а не обмена поддержки на финансирование социальных программ.

Если хочешь получить ресурсы от бизнеса для территории, начинай не с просьбы денег на социальный объект, а с выстраивания нормального инвестиционного климата, доверительного отношения, быстрых скоростей со стороны региональных и местных чиновников. Потому что для любого бизнеса важны скорости прохождения всех бюрократических процедур. Бизнес будет благодарен. Не знаю бизнеса, который не был бы готов развивать территорию своего присутствия», - сказал Крутиков.

Он обратил внимание на то, что «Норникель» принял решение о крупных инвестициях в Мурманской области, а не в Красноярском крае, поскольку там сложились более понятные и комфортные условия сотрудничества. В выстраивании комфортного инвестклимата бывший замминистра видит ключевую роль губернатора региона. Крутиков также предостерег от ошибок, допущенных прежней командой, управлявшей Архангельской областью, где выдавливание малого и среднего бизнеса из производственных цепочек в ряде отраслей привело к массовым протестам.

Выстроить нормальный инвестиционный климат не сверхсложная задача. Губернатору важно быть максимально открытым, прозрачным и понятным для бизнеса. Быть предсказуемым, чтобы бизнес понимал, что от него ждут, или что точно не ждут на территории. От губернатора зависит многое с точки зрения того, как бизнес воспринимает инвестиционную привлекательность территории. Губернатор ключевое лицо, которое ее определяет», - подытожил Александр Крутиков.