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Разработка проекта деревообрабатывающего комплекса в Богучанах обойдется в $10 млн

Разработка проекта деревообрабатывающего комплекса в Богучанах обойдется в $10 млн
Иллюстрация: pcbk.ru

Новый комплекс будет перерабатывать до 5 млн кубометров неликвидной древесины, превращая ее в целлюлозу. Запустить его в эксплуатацию планируют в 2026 году.

#НОВОСТИ
Проект создания в Богучанском районе Красноярского края нового биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины (БТК) потребует инвестиций в $10 млн. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на компанию «Тайга Богучаны».
 
Эти деньги пойдут на проработку основных технических решений, оценку экологического взаимодействия и, собственно, разработку проектной документации. Ввести готовый комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.
 
Ожидается, что предприятие будет вырабатывать до 1 млн тонн целлюлозы в год, потребляя порядка 5 млн кубометров неликвидной древесины.
 
Напомним, что «Тайга Богучаны» — это «дочка» инвестиционной компании «Роквелл Капитал», которая, как сообщалось ранее, собирается построить два комплекса по глубокой переработке древесины. Второй из них должен заработать в 2027 году в Лесосибирске. Каждый из них будет стоить примерно 140 млрд рублей. Соучредителем Богучанского комплекса является госкорпорация «ВЭБ.РФ». Партнер для лесосибирского проекта, пока не найдет, сообщал отраслевой портал forestcomplex.ru в ноябре 2020 года.
Автор: Евгений Волошинский
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