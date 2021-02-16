Разработка проекта деревообрабатывающего комплекса в Богучанах обойдется в $10 млн

Новый комплекс будет перерабатывать до 5 млн кубометров неликвидной древесины, превращая ее в целлюлозу. Запустить его в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Проект создания в Богучанском районе Красноярского края нового биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины (БТК) потребует инвестиций в $10 млн. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на компанию «Тайга Богучаны».

Эти деньги пойдут на проработку основных технических решений, оценку экологического взаимодействия и, собственно, разработку проектной документации. Ввести готовый комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ожидается, что предприятие будет вырабатывать до 1 млн тонн целлюлозы в год, потребляя порядка 5 млн кубометров неликвидной древесины.