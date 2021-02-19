Блэкаут в Техасе: страна ищет баланс в энергетике и в политике

Капризы природы заставили задуматься о глобальной энергетической безопасности, соблюдении баланса видов энергетики и универсальности источников возобновляемой энергии.

Около сорока человек погибли в США (цифры уточняются постоянно) в результате аномальных морозов, которые вызвали глобальные отключения электроэнергии и повреждения других коммуникаций. Больше всего пострадал Техас: в южном жарком штате 16 февраля температура опустилась до -22 градусов Цельсия. Более четырех миллионов жителей Техаса остались без электроэнергии, при этом отключение не было аварийным: оператор электросети штата сознательно отключил оборудование из-за резко возросшего спроса на энергию. Людям потребовалось дополнительно обогревать свои дома с помощью электроприборов, что создало огромную нагрузку. При этом не менее половины ветрогенераторов штата (по состоянию на утро 14 февраля, уточняет Рейтер) оказалась неработоспособной: они попросту замерзли и обледенели. Как уточнил губернатор штата Грег Эббот в Твиттере, энергосистема штата не была нарушена вследствие аварии: «Возможности некоторых компаний, производящих электроэнергию, были заморожены». Горькая ирония состоит в том, что неделей раньше глава Техаса был награжден за лидерство в области ветроэнергетики – знак отличия ему вручила энергокомпания, обслуживающая ветряные электростанции в штате.

Еще 15 лет назад в Техасе практически не было ветряков, в прошлом году четверть всей произведенной здесь электроэнергии вырабатывалась с помощью ВЭС. По данным совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) ветроэнергетика считается вторым по величине источником электроэнергии в штате. В результате ураганов из 25 000 с лишним МВт ветровой мощности были отключены 12 000 МВт, в то время как пик потребления электроэнергии вырос по состоянию на 15 февраля до 69 150 мегаватт (более чем на 3200 МВт выше предыдущего зимнего пика в январе 2018 года).

Рейтер сообщает о массовых отключениях в Луизиане, в ряде населенных пунктов даже был введен комендантский час, чтобы ограничить перемещения людей. Агентство цитирует представителя энергокомпании Southwest Power Pool из штата Арканзас, который заявил, что оператор впервые в своей истории был вынужден запрашивать у властей разрешение отключить часть оборудования, чтобы сохранить целостность энергосистемы. Аналогичные заявления звучат и в других территориях: от аномально низких температур пострадали практически все штаты – 75% территории страны.

Курс на «зеленую» энергию провалился, когда возникла неблагоприятная погодная ситуация.

Уж что-что, а поддерживать электроснабжение Техас должен быть в состоянии, - отмечал в эфире Fox телеведущий Такер Карсон. - Главным источником электроэнергии является природный газ, а в Техасе его добывают больше, чем где-либо ещё на континенте. По всему Техасу есть огромные месторождения природного газа. Техас, как известно, штат нефти и газа. Остаться без энергоснабжения в Техасе — всё равно что умереть от голода в продуктовом магазине: такое может получиться только нарочно».

Борьба с климатическим кризисом, безусловно, дело важное, но стоит ли слепо следовать модным веяниям, перекладывая важнейшую задачу жизнеобеспечения на технологии, которые на данном уровне развития не гарантируют 100% надежности? Такая дискуссия идет сейчас в США, причем ее участники порой не стесняются в выражениях: «Мерзкие и бесполезные памятники Обаме», написал в своем Твиттере о ветроустановках министр сельского хозяйства Техаса Сид Миллер, отметив, что их местоположение показывает, «где живут идиоты». Политики же либерального толка считают, что в коллапсе энергосистемы виновата традиционная энергетика – станции, работающие на нефти и газе, тогда как «новая зеленая сделка», на которой настаивает нынешний президент США Джо Байден, - тотальный переход на энергию солнца и ветра – способна спасти ситуацию. Впрочем, Техас уже – лидер по объему ВИЭ в стране. Кроме ВЭС здесь строится и крупнейшая в США солнечная электростанция мощностью 1310 мегаватт.

Однако было бы слишком просто свести все к особенностям политических взаимоотношений внутри США и магистральной разнице в политике демократов и республиканцев. Главные вопросы все же лежат в области экономики.

Ажиотажный спрос на электроэнергию в условиях ограничения точно по законам рынка вознес стоимость этого ресурса до космических высот: оптовая цена электроэнергии на западном хабе Хьюстона с поставкой в понедельник, 15 февраля, составила $ 9009,40 за мегаватт по состоянию на 1 час ночи, пишет Bloomberg (если пересчитать в рубли, то по текущему курсу это порядка 670 рублей за киловатт-час). Причем это не предел цены: оператор электросети был вынужден искусственно ограничить стоимость, чтобы ситуация не стала катастрофической. Сетевые компании просто отказались от покупки настолько дорогого электричества (обычно оно торгуется на уровне $140-200 за мегаватт, в зависимости от особенностей энергосистемы конкретного штата).

Добыть электричество за любые деньги по любой цене стало слоганом недели. Звучит, на первый взгляд, несерьезно, но тем не менее иллюстрирует картину глобального энергокризиса: стоимость одной заправки экологичного и экономичного электрокара Тесла, которой хватает на 400 километров, выросла до 750 долларов. И даже по этой цене заправиться можно было не везде, писали пользователи соцсетей.

Помимо собственно стоимости электричества есть и другие аспекты: ради экономии энергии и чтобы избежать опасности перемерзания коммуникаций в Техасе были остановлены мощности, добывающие и перерабатывающие «черное золото», в результате добыча нефти снизилась на миллион баррелей в сутки, а общий объем производства нефти сократился на треть, уточняет «Коммерсант». Это нанесло существенный ущерб одному из основных секторов экономики США.

Впрочем, нельзя говорить, что все беды – только от ВИЭ: объективно трудности испытывают и «традиционные» генераторы: так, например, на АЭС Саус-Тексас временно отключился один из реакторов, что «сбросило» более гигаватта мощности. Из-за мороза вышла из строя система измерения давления воды, которая подается в систему охлаждения. Снизилась выработка традиционной генерации, работающей на газе: «Газ не кончился, но мы потеряли возможность его получить, потому что в Техасе не изолируют газопроводы от холода», - сообщил конгрессмен от штата Дэн Креншо. Не смогли помочь штату справиться с коллапсом и заводы СПГ: они были сосредоточены на выполнении экспортных контрактов, которые грозили серьезными санкциями, способными еще ухудшить экономическое положение компаний. В целом потери мощности в штате достигали в пике 35 мегаватт, и более трети из них – это ВИЭ.

Ситуация в Техасе напомнила серию блэкаутов в Калифорнии в 2019-2020 годах, где доля ВИЭ в энергетике составляет порядка 20% (итоги 2019 года): штормовые ветра, опасные для ветроустановок, заставили отключить их, солнечная энергетика по объективным причинам не в состоянии генерировать ресурс в темное время суток, а продуктивности оставшихся в штате газовых станций и единственной угольной (0,2% всей мощности энергосистемы штата) не хватило для покрытия дефицита.

Безусловно, это не говорит о том, что альтернативные источники энергии абсолютно ненадежны, а традиционные являются стопроцентной гарантией стабильности энергостистемы, но заставляет задуматься о разумном балансе разных видов выработки и главное – о поддержании ресурса в качественном состоянии. И все же стоит признать, что на данном уровне развития технологий традиционная энергетика более устойчива к потрясениям и более способна адаптироваться к климатическим вызовам (отметим, что мировое научное сообщество уже не оперирует термином «глобальное потепление», предпочитая ему термин «глобальное изменение климата», который более корректно отражает ситуацию). Условно говоря, проблема замерзания газопровода решается с помощью теплоизоляции, тогда как над повышением надежности ВИЭ еще работать и работать: пока еще они слишком зависимы от капризов природы.

К слову об экологичности «зеленых» источников. Пожалуй, самым популярным мемом недели стала фотография вертолета, обрабатывающего замерзшие лопасти ветряка реагентом, с подписью: «Вертолет, работающий на ископаемом топливе, поливает химической жидкостью, сделанной из ископаемых, заледеневшие лопасти ветряка. Возобновляемая энергетика такая возобновляемая».