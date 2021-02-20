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Как не проснуться с кредитом из-за махинаций с электронной подписью? – Елена Герасименко

Как не проснуться с кредитом из-за махинаций с электронной подписью? – Елена Герасименко
Иллюстрация: коллаж ДК.ру

Вот представьте: есть Андрей, он спокойно живёт, работает, отдыхает и горя не знает. А тут весточка от налоговых органов: «уплатите задолженность» и «отправьте отчётность».

#МНЕНИЯ

Елена Герасименко, «БухгалТерра»

Блоги DK.ru

Андрей, работа которого далека от подобных вещей, внезапно оказывается руководителем нескольких организаций. Вроде, интересно получается: ничего не делал, а проснулся предпринимателем. Но вместе с этим ещё и с чемоданчиком не самых очаровательных обязанностей и долгов по этой организации, разумеется.

Как так вышло? Мошенники, друзья. Да-да, они самые. Хитрые и коварные. Схема очень распространенная и простая: они получают электронную подпись, используя поддельные доверенности - для этого достаточно лишь реквизитов вашего паспорта. А дальше уже мошенник – барин: регистрация организаций от вашего имени, ликвидация компаний, вывод из нее средств и еще некоторые «приятности».

Итак, главный вопрос: как не оказаться на месте того самого Андрея и уберечь себя от сюрпризов мошенников?

  • никому не передавать, не пересылать сканы паспорта, СНИЛСа, учредительных документов компании, не оставлять их данные на незнакомых сайтах;
  • если ЭЦП уже есть, то ни-ко-му её не передавать;
  • не оставлять компьютер с ЭЦП без защиты;
  • можно воспользоваться двойной электронной подписью, когда одна без другой недействительна;
  • самим проверять свой личный кабинет и данные на Госуслугах или ФНС, чтобы убедиться, что на вас ничего не висит;
  • для ещё большей уверенности можно запретить регистрацию юридических лиц без личного присутствия (заявление можно найти на сайте ФНС);
  • при увольнении сотрудника, у которого была электронная подпись, отозвать сертификат на неё, чтобы у человека не было возможности подписывать что-то от имени вашей компании.

А если мошенники всё же смогли добраться до вас, то:

  • подаем в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о себе ЕГРЮЛ (форма № 34001), возражение по форме № 38001 и жалобу о том, что вы не оформляли ЭЦП и не регистрировали какие-то организации;
  • обращаемся в Удостоверяющий центр, где была получена ЭЦП. УЦ должен отозвать сертификат;
  • если УЦ не помог, подаем заявление в полицию или в прокуратуру об обнаруженных фактах регистрации на Ваше имя юридических лиц.

Друзья, помните, что любой из нас может оказаться в похожей ситуации, но обезопасить себя всё же можно и нужно!

 

Автор: Наталья Кобец
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