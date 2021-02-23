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Что не так с Днем защитника Отечества – Алексей Кулеш

Что не так с Днем защитника Отечества – Алексей Кулеш
Иллюстрация: архив ДК

Праздник, к которому мы давно привыкли, заставляет переосмыслить: кого мы поздравляем в этот день? Кто такие защитники Отечества и какое значение в этом контексте имеет гендер?

#МНЕНИЯ

Алексей Кулеш, вице-спикер Заксобрания

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Я долго не мог сформулировать, что для меня не так в праздновании Дня защитника Отечества. Исторические корни этого праздника, идущие из советского прошлого и «отсекающие» все предыдущие столетия, и всех защитников «до» 1918 года? Нет, не это... Искусственность «натягивания совы на глобус», и чествование всех защитников всех времен в день рождения (весьма спорный) именно Красной Армии? Тоже нет...

Наконец пришло: ОБЕСЦЕНИВАНИЕ. Если с «узкими» профессиональными праздниками все понятно – День ВДВ празднуют десантники, День учителя – педагоги, день бухгалтера не придет в голову отмечать водолазу-подводнику, то день защитника как-то размазался по популяции и стратам, и стал всеобщим, а значит никаким. Обесценился.

И теперь с ним поздравляют: а) всех кто в погонах, независимо от того, имеют ли эти погоны отношение именно к защите Родины; б) всех, кто с пенисом, независимо от того, имеет ли его носитель хоть малейшее понятие о таком долге и призвании.

Не поймите меня неправильно: мамочки, которые постят фотографии своих малышей «вот мой мужчина и защитник» или поздравление девочками мальчиков в детском саду, в школе – это очень мило, но это же такая игра, правда? Не надо ее проживать с такой звериной серьезностью.

Или домашний насильник, избивающий и унижающий жену, отбирающий пенсию у пожилого отца или матери, но помнящий свои «730 дней в сапогах»? Он защитник? Боец ОМОНа, избивающий на акции протеста беззащитных женщин, детей? Он защитник? Прапорщик УФСИН, проносящий в зону наркоту и телефонные аппараты, – защитник?

Я себя, например, к защитникам Отечества не дерзаю причислить, хотя и отслужил срочную службу, и после Советской Армии несколько лет носил погоны внутренней службы, и мечтал поступить в военное училище... Но с точки зрения философии этого праздника защита Отечества в том смысле, военном, который мы вкладываем в это слово, не стала моим призванием, содержанием и смыслом всей моей жизни.

И я стыжусь обесценить пафос этого призвания, этой высокой ноты, этой миссии. Просто потому, что вижу рядом с собой людей, действительно этого праздника достойных. Офицеров, бывших и настоящих, Защитников с большой буквы, людей, ходивших под пулями, в контракте свою жизнь в буквальном смысле Родине передавших. И их жизнь, их долг, службу, их память нельзя обесценить.

 

Автор: Наталья Кобец
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