Разработчики метро в Красноярске требуют заплатить им за работу

Компания считает, что отрицательные заключения Главгосэкспертизы по разработанному ей проекту, - не повод удержать часть причитающейся ей по контракту суммы.

Разработчик проекта красноярского метрополитена, компания «КрасноярскТИСИЗ», потребовала взыскать с госучреждения «Краевое транспортное управление» 230 млн рублей долгов, пени и обеспечения госконтракта. С таким заявлением она обратилась в Арбитражный суд Красноярского края.

Между этими двумя предприятиями в сентябре 2019 года был заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации строительства первой линии красноярского метро. Его стоимость составляла 975,2 млн рублей. Исполнен он должен был быть к концу декабря 2020-го.

«КрасноярскТИСИЗ» заявляет, что полностью выполнил оговоренный объем работ, но транспортное управление отказалось их принять, передав результат в Главгосэкспертизу.

С учетом отрицательных заключений государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, АО „КрасноярскТИСИЗ“ полагает, что устранение любых замечаний является его обязанностью в рамках гарантийных обязательств, а не в рамках выполнения работ по государственному контракту», — говорят в Арбитраже.

Теперь проектировщики требуют взыскать с «Краевого транспортного управления» долг по контракту, пени за задержку оплаты, а также сумму, уплаченную в качестве обеспечения исполнения контракта (955 тысяч рублей), и пени за просрочку ее возврата. В общей сложности речь идет о примерно 230,6 млн рублей.

Сейчас суд должен решить, принимать ли это заявление к производству.