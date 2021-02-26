На карте Красноярского края не оказалось газопровода, и это правильно

Красноярского края не оказалось на карте, иллюстрирующей стратегию газификации России до 2025 года. В администрации региона объяснили, что это не ошибка и напомнили о сроках реализации проекта.

Как сообщила пресс-служба администрации, сейчас ПАО «Газпромпромгаз» занимается актуализацией схемы газоснабжения Красноярского края с учетом оптимального хода трубопровода «Сила Сибири-2». Предполагается, что магистраль пройдет через территорию края, в частности, через Сухобузимский район, что позволит ускорить сроки газификации региона. Трасса трубопровода пройдет параллельно Транссибу, севернее его на 100-200 км и в направлении с запада на восток края. Работы по актуализации схемы должны быть завершены в первом квартале 2021 года.

Однако сроки строительства газопровода нигде не называются, еще на старте проекта (к развитию восточного направления «Газпром» по поручению президента страны вернулся в конце 2019 года) аналитики указывали, что основные инвестиции «в трубу» пойдут не ранее 2024 года, когда будет полностью завершено строительство «Силы Сибири». Таким образом, сроки газификации края сдвигаются на «после 2025».

Именно эти годы – 2025-2027 как старт проекта в Красноярском крае – обсуждались в ноябре 2020 года на заседании Совета Федерации. Причем как «оптимистичный сценарий».

Ориентировочный срок реализации мероприятий по газификации края – до конца десятилетия. Он может изменяться в зависимости от реализации проекта «Сила Сибири – 2», - отмечают в пресс-службе администрации края.

Напомним, проектирование газопровода «Сила Сибири-2» было начато в 201 году по поручению президента России Владимира Путина. Рассматривались разные варианты прокладки трассы, в том числе через плато Укок, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что позволило бы сократить расходы на строительство. Однако в результате «Газпром» принял решение проложить более длинный маршрут через Монголию одновременно с увеличением мощности газопровода с 30 до 50 млрд кубометров в год.