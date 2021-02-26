Василий Попов: АРБАН сегодня и завтра

В 2020 году строительная компания АРБАН собрала, пожалуй, все отраслевые федеральные награды, а ее руководитель Василий Попов дважды поднимался на сцену церемонии «Человек года» за заслуженной премией

Что помогло пережить трудный, полный глобальной неопределенности год, Василий Деевич рассказал «Деловому кварталу».

Каким стал прошедший год в истории АРБАН?

— Несмотря на всю его сложность, нельзя сказать, что год был для нас плохим. Мы сдали все дома, которые стояли в плане, более того, сделали это со значительным опережением сроков. Считаю, что это важнейшее достижение: мы доказали сами себе и нашим покупателям, что у компании огромный запас прочности, благодаря чему даже в критических ситуациях мы работаем стабильно. В целом даже неплохо, что произошла такая встряска: стресс дал толчок движениию вперед.

В 2020 году мы вывели на рынок два проекта, один сразу же завоевал федеральное признание — это микрорайон SCANDIS OZERO, второй стартовал в самом конце года, и мы даже пока еще не раскрыли полностью концепт проекта для потребителя, но уже видим высокий интерес со стороны покупателей. Это новое развитие одной из наших линеек жилья — компактных и функциональных smart-комплексов. Проект носит романтическое название «Бульвар цветов». Мы абсолютно точно создадим в Покровке первый тематический бульвар, утопающий в ярких красках живых цветов летом и мерцающих неоновыми огнями архитектурной подсветки зимой. Кроме того, мы взяли в аренду прилегающий заброшенный сквер и создадим на его территории спортивное пространство для молодых и активных ребят микрорайона Покровка.

Покровка — это огромный микрорайон, застроенный свежим жильем, но там практически нет инфраструктуры для отдыха. То, что мы сформировали во дворе Арбан SMART на Линейной, — это, скорее, обязательные вещи, которые создают уютное и комфортное пространство у дома. Здесь же другая идея: это открытая часть проекта, она так и называется — открытое пространство «Бульвар цветов», которое будет доступно всем жителям и гостям города. Нежилые помещения на первых этажах мы оставим в управлении компании, они не пойдут в продажу: мы хотим привлекать туда арендаторов, вместе с которыми сможем создать особую атмосферу общественного места: кофейни, услуги, досуговые организации, цветочные салоны — на «Бульваре цветов» они нужны.

У проекта есть еще одна фишка — в 400 метрах строится аквапарк, до которого можно дойти по внутренней аллее, не выходя на шумную Караульную.

Близость нашего жилого комплекса к кардиоцентру, где работают уникальные врачи и где они проводят уникальные операции, — это возможность создать в нем профессиональный кластер врачей, которые живут в шаге от работы, в комфортном месте. Точно знаю, что среди наших покупателей уже есть сотрудники кардио-центра.

Мы намерены изменить негативный эмоциональный шлейф мнения о Покровке как о районе, застроенном массовым жильем. Ведь все наши проекты имеют свою индивидуальность, или, как мы говорим, «с душой».

Оправдал ли себя запуск премиального и сложного проекта SCANDIS OZERO в дни самого жесткого локдауна?

— Он превзошел все ожидания! SCANDIS OZERO — это продолжение темы развития органической среды в мегаполисе, в самой урбанизированной его точке, ведь Взлетка — это самый центр нашего города, шумное пространство, которое живет и движется круглосуточно. Наш предыдущий проект на Взлетке — особый квартал SkySeven, проект 2007 года — собрал волну желающих жить в привычном месте, но с другим уровнем комфорта. Однако ожидания покупателей с каждым годом растут, скажу даже, что мы их сами «образовываем». Я имею в виду не только АРБАН: появление на рынке новых концептуально интересных проектов — это результат не только конкурентной борьбы, но и новых предпочтений наших покупателей.

Когда в микрорайоне SCANDIS появились настоящие уголки природы, жители Взлетки это оценили, а уж озеро стало вау-фактором. В этом проекте мы впервые перешагнули отметку в 100 тыс. рублей за квадратный метр.

Изменились ли клиентские запросы в связи с пандемией и как вы на них отвечаете?

— Так случилось, что в условиях пандемии те ценности, которые всегда развивала строительная компания АРБАН: закрытый двор со своим внутренним миром, — стали как никогда нужными: мы оказались заперты в пространстве двора, в рамках его детских и спортивных площадок, досуговых зон и той сервисной инфраструктуры, которая есть на первых этажах. Оказалось, что очень важно иметь в шаговой доступности от своей квартиры маленький сформированный мир. Понятие «Мой дом — моя крепость» трансформировалось в «Мой дом — мой мир». Знаете, было очень интересно смотреть публикации в «Инстаграме» SCANDIS, когда в новый год сотни людей вышли отмечать праздник во дворе, и было видно, что они хорошо знакомы, дружат, общаются, что это сформированное сообщество соседей. Именно SCANDIS — проект, транслирующий единые ценности для разных слоев населения, стал проектом, который смог их подружить.

Какие ключевые тренды в строительной отрасли вы развиваете в своих проектах?

— Помните первые ощущения от локдауна? Когда мы все сначала не могли поверить, что возможно взять и остановить привычную жизнь, и потом, когда мы поняли, что это надолго? Так вот, главный тренд — это возможность не менять свою жизнь кардинальным образом, а принимать какие-то небольшие ограничения. Иметь все то, что ты имел до локдауна, в шаговой доступности. И те концепты закрытых приватных дворов, которые мы всегда развивали, аккуратно легли на нашу реальность. К ним только добавилась возможность иметь какие-то дополнительные функции внутри квартиры, например, рабочий кабинет. В этом смысле все наши проекты уже содержат такую составляющую, их общая идеология — своя комната для каждого члена семьи. Впрочем, мы и сейчас занимаемся созданием еще большего количества функций в планировке квартиры. Стремимся сделать ее по-настоящему современной и комфортной.

И конечно, создание максимально благоприятной среды для отдыха, прогулок, общения прямо во дворе — это тренд, который мы продолжаем развивать. Создали внутри компании ландшафтное подразделение, создаем собственную структуру по проектированию и строительству деревянных архитектурных форм.

Как повлияло на отрасль проектное финансирование, насколько группа строительных компаний АРБАН адаптировалась к новым правилам?

— Недавно звучала статистика: в 2020 году в Красноярске количество введенного жилья сократилось на 25 %, и я считаю, основополагающий фактор — это сокращение количества застройщиков. Проектное финансирование вымыло с рынка компании, которые строили один-два дома, остались только те, кто занимается этим профессионально.

Плюс нового принципа финансирования в том, что оно дает возможность развиваться и предлагать покупателям другое качество жилья. Я точно знаю, что могу сделать что-то новое, реализовать идеи, которые, возможно, приживутся не сразу. Но благодаря проектному финансированию у нас нет необходимости быстро формировать оборотные средства для строительства. Сейчас мы можем не только строить «метры», но и формировать среду, предлагать рынку интересные проекты и повышать культуру покупателя и в целом культуру городской жизни.

Если говорить о покупателях, то проектное финансирование минимизирует риски получить недострой. На рынке долевого строительства правило бесплатного сыра в мышеловке работает на 100 %. Многие, погнавшись за низкой стоимостью жилья, не получили ничего. С другой стороны, сейчас низкие ипотечные ставки, которые делают более дорогое и надежное жилье доступным.

Риск я вижу только в том, что сужение рынка, снижение объемов строительства повлекут за собой дальнейший рост цен, и нам как застройщику с этим тоже придется работать.

Сейчас, как говорят, рекордно низкие ставки по ипотеке. Ваш прогноз: они уже достигли предела или будут еще более лояльные условия для покупателей?

— Я считаю стратегической ошибкой давать такую широкую возможность всем получить сниженную ставку. Да, какая-то часть населения благодаря этому смогла улучшить жилищные условия, но ажиотажный спрос июля-августа привел немного не к тому, чего ожидали. Появились игроки, которые спекулировали на низкой ставке, они скупили много объектов, повысили цену и сейчас просто ждут покупателей. И люди вынуждены покупать квартиры с более высокой ценой.

На мой взгляд, правильно вернуть стабильную ставку на уровне 6–6,5 %, а низкую оставить для тех социальных групп, которые более всего нуждаются в улучшении жилищных условий.

В первую очередь это многодетные семьи — для них ставка должна быть еще снижена, если мы думаем о будущем страны. В конце концов, у застройщика есть маркетинговые инструменты для того, чтобы продавать продукты, спрос на которые недостаточно сформирован. Ипотека должна быть инструментом управления рынком, а не стихией, которая его разрушает.

С какими ключевыми проектами вы начинаете 2021 год?

— С учетом того, что в этом году заканчивается строительная жизнь проекта SCANDIS, мы уделяем огромное внимание тому, чтобы он был завершен на такой же высокой ноте, как и первая очередь. Это тенденция многих проектов строительного рынка: начали за здравие, закончили за упокой. Мы работаем над благоустройством второй очереди так, чтобы у покупателей не возникло ощущения, что они получили что-то вторичное. Будет только лучше. SCANDIS для нас — знаковый проект, показавший нам самим в первую очередь, что мы умеем делать необычные проекты с прекрасной инфраструктурой. Он дал такой толчок фантазии всей команды, что на планерках не успеваем фиксировать идеи. Остается только фильтровать их по степени фантастичности в реализации.

У нас очень молодая компания, средний возраст сотрудников — около 30 лет: это инженеры, архитекторы, строители. Огромный успех АРБАН — в их молодости и дерзости. Нам, аксакалам, только приходится следить, чтобы они не загнали себя.

В 2021 году мы планируем завершить на высокой ноте SCANDIS, развить в полном смысле концепт «Бульвара цветов». Гигантскими темпами строится SCANDIS OZERO, все девять домов одновременно, и это, кстати, тоже возможность проектного финансирования. Раньше новоселы еще десятки лет жили на стройплощадке — сейчас можно делать иначе. Да, у нас три этапа ввода, но это связано с технологией строительства: надо завершить подземные работы с озером, прежде чем «выходить на поверхность».

В марте мы готовимся вывести новый проект, необычный, очень узконаправленный, его слоган звучит так: все для детей и их родителей. Мы сегментируем аудиторию не по покупательской способности, а по ценностям, и это новый вызов для компании и для города.

В 2020 году вы завоевали все награды, которые хотели?

— Пожалуй, да. Помимо Urban Awards, который еще называют строительным Оскаром, мы во второй раз получили очень консервативный знак «Надежный застройщик России». Если премию Urban Awards можно назвать «модным» проектом, то «Надежный застройщик» — это объективная оценка, которую дает компании Минстрой России. Золотой знак качества. В 2021 году у нас не будет новых мегапроектов, но и наши новые камерные идеи, полагаю, будут интересны профессиональному сообществу.

Вы дважды стали обладателем звания «Человек года — 2020». По регламенту это личная награда, однако хочу попросить вас оценить вклад команды ГСК АРБАН.

— Безусловно, это награда не для меня одного, а признание работы всего огромного коллектива: и строителей,

и озеленителей, и нашего производства в Канске, и маркетологов. Это единая цепочка, которую нельзя разорвать, и каждое звено в ней имеет самостоятельную ценность и самостоятельную роль. Эпоха авторитарных руководителей ушла, современный рынок живет по другим законам.

Моя задача и, вероятно, мое достижение — в создании таких условий, чтобы коллектив работал слаженно, как механизм в швейцарских часах. Замечать идеи, поощрять, делегировать, давать возможность действовать самостоятельно. Что я и делаю.