Старт года: гадание на бизнес-гуще

Какие уроки прошлого года следует учесть в новом году, а какие больше не пригодятся, можно ли подготовиться к новым ловушкам и испытаниям? 10 экспертов поддержали предложенную «Деловым кварталом» идею «погадать на бизнесе»: определить тренды 2021 года и подсказать варианты развития событий. Три ключевых слова — коллаборация, цифровизация и внимание к человеку.

Малый бизнес — не слабое звено

В самый разгар пандемии в структуре краевого правительства возникло новое подразделение, которое сосредоточилось на поддержке малого предпринимательства. Чем государство готово помочь многочисленному, но мелкому бизнесу?

Татьяна Бочарова,

руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края:

— Малый и средний бизнес в Красноярском крае — это 101 тыс. субъектов и около 300 тыс. работников, которые заняты на этих предприятиях. Наше агентство было создано в самый разгар коронакризиса — 1 сентября 2020 года. Основные наши функции — это развитие и поддержка МСП и инноваций. Нам важно, чтобы предприниматели понимали, что их не бросают один на один с их проблемами, что их слушают и слышат.

В 2020 году, в период кризиса, порожденного пандемией коронавируса, предприниматели Красноярского края активно пользовались мерами господдержки. Это были и налоговые льготы, и имущественная поддержка, и льготные кредиты. На уровне края было принято три пакета антикризисных мер. Они коснулись более 35 тыс. представителей МСП. Из краевого бюджета на эти цели было выделено более 4,5 млрд рублей.

Устоять, правда, удалось не всем: в прошлом году в крае закрылись порядка 6 тыс. субъектов МСП. Но по итогам последнего квартала 2020 года мы увидели пусть пока робкую, но все же тенденцию к росту — ряды предпринимателей вновь начали пополняться. Отчасти это происходит еще и потому, что жители края довольно активно переходят в разряд самозанятых — их сейчас в крае около 27 тыс. Стать самозанятым очень просто: достаточно скачать приложение «Мой налог», которое заменяет кассу, отчетность, связывает предпринимателей с налоговой в режиме онлайн. В конце прошлого года мы приняли закон, который приравнивает самозанятых к малому бизнесу, что дает им возможность пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными для МСП: это информационные, консультационные, образовательные услуги, возможность получить льготные кредиты (сейчас они могут взять деньги под 6,25%) и прочее.

Строить прогнозы на 2021 год сейчас сложно: все будет зависеть от актуальной ситуации. Но можно быть уверенными, что мы продолжим оказывать им все меры поддержки и в рамках наших полномочий, и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас в крае ситуация с ковидом стабилизируется, но предпринимателям еще предстоит справиться с последствиями этого кризиса, которые мы, к сожалению, будем ощущать весь 2021 год. Строить прогнозы на 2021 год сейчас сложно: все будет зависеть от актуальной ситуации. Но можно быть уверенными, что мы продолжим оказывать им все меры поддержки и в рамках наших полномочий, и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас в крае ситуация с ковидом стабилизируется, но предпринимателям еще предстоит справиться с последствиями этого кризиса, которые мы, к сожалению, будем ощущать весь 2021 год.

Добавила сложностей и отмена ЕНВД. Дважды это решение переносили — в 2014 и 2018 году, но вот оно случилось. Мы в крае постарались сделать так, чтобы переход был менее болезненным. Например, установили пониженные ставки по УСН, расширили перечень видов деятельности, на которые распространяется патентная система (она сейчас максимально приближена к ЕНВД). Но из отзывов предпринимателей мы слышим, что этого недостаточно, и мы продолжаем работать в этом направлении. Например, хотим заложить в патентную систему территориальный принцип, ведь вести бизнес в Красноярске и, условно, в Боготоле — это далеко не одно и то же. Также мы сейчас обсуждаем возможность максимального, насколько нам позволяет федеральное законодательство, снижения ставок УСН.

Помимо точечных мер, которые сегодня, безусловно, важны, наше агентство системно занимается созданием комфортных условий для предпринимательства. Активно развивается сеть центров «Мой бизнес», в которых предприниматели могут получить более 300 различных услуг — от формирования бизнес-плана до помощи в выходе на международный рынок, большинство услуг бесплатны. В Красноярске создано два таких центра — на Матросова, 2 и Белинского, 5, открылся центр в Минусинске. В планах еще несколько крупных городов края.

Рынок жилищного строительства встанет «на паузу»

Строительство стало одной из отраслей, которая почувствовала на себе всю амплитуду кризиса: от остановки работы, хоть и короткой, до небывалого спроса по ипотечным программам. 2021 год обрадует или разочарует?

Евгений Ковальский,

заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ.СИТИ»:

— 2020-й был годом совершенно не-обычным по совокупности обстоятельств. Это и коронавирусные ограничения, хотя Красноярску в отличие от Москвы повезло: мы простаивали всего один день.

И помощь, которую оказало отрасли правительство, запустив ипотеку с господдержкой. Эта мера перевернула парадигму тех, кто предпочитал съемное жилье ипотеке. Впервые в истории России ипотечный платеж стал ниже, чем арендная плата за квартиру, и люди бросились покупать жилье. Это поддержало отрасль, но на короткий срок: уже к августу 2020-го снижение ипотечной ставки перестало играть какую-либо роль.

Год 2021-й пройдет под знаком этих и нескольких других факторов. Во-первых, коронавирус. Строительная отрасль, как и в прошлом году, продолжит получать от него свои дивиденды. Не имея возможности выехать за границу и сделать шопинг в Милане, люди будут инвестировать накопления в недвижимость. На фоне низких ставок по вкладам жилье как актив выглядит очень привлекательным. Во многом за счет этого застройщики будут увеличивать объемы продаж.

Другой фактор прошлого года, влияние которого сохранится, как минимум, еще год-два, — переход отрасли на эскроу-счета. Уже сейчас примерно половина всех строек в Красноярке идет по этой схеме. Фактический запрет на использование денег дольщиков вынуждает стройкомпании брать банковские кредиты. Деньги стали для застройщиков «платными», что в конечном счете ведет к удорожанию себестоимости жилья. В прошлом году цены на первичном рынке выросли примерно на 25 %, в 2021-м ожидается такой же рост стоимости первички. Плюс половина строительных организаций города балансирует между прибыльностью и убыточностью. Поэтому застройщики будут вынуждены подтягивать стоимость жилья, что также отразится на росте цен на первичном рынке. Новые квартиры, по аналогии с тем, как это давно происходит на авторынке, будут гораздо дороже, чем «бэушные».

Переход на эскроу породил и другую важную тенденцию — уменьшение объемов нового строительства. В 2020 году красноярские застройщики запустили вполовину меньше, чем годом ранее, новых объектов. Причина не в коронавирусном кризисе, а в невозможности и дальше работать на кредитных деньгах. Себестоимость многоквартирного дома — примерно 1 млрд рублей. Если уставной капитал стройкомпании равен 100 млн, этот миллиард ей просто никто не даст. Те, кто работал на пределе возможностей: «Повезет — построим дом, не повезет — в лучшем случае будет долгострой», — ушли с рынка. Вторая ограничивающая запуск новых объектов причина — в Красноярске закончились свободные участки земли. Варианты — либо переносить действующие предприятия, что безумно сложно и дорого, либо ждать разрешения на застройку пустых территорий военного городка и антенного поля. И дальше расширять город уже нет смысла, тем более когда внутри Красноярска есть территории для застройки. Застройщики взяли паузу по новым объектам, и уже к 2022–2024 гг. это выжидание отразится на объемах ввода нового жилья. Переход на эскроу породил и другую важную тенденцию — уменьшение объемов нового строительства. В 2020 году красноярские застройщики запустили вполовину меньше, чем годом ранее, новых объектов. Причина не в коронавирусном кризисе, а в невозможности и дальше работать на кредитных деньгах. Себестоимость многоквартирного дома — примерно 1 млрд рублей. Если уставной капитал стройкомпании равен 100 млн, этот миллиард ей просто никто не даст. Те, кто работал на пределе возможностей: «Повезет — построим дом, не повезет — в лучшем случае будет долгострой», — ушли с рынка. Вторая ограничивающая запуск новых объектов причина — в Красноярске закончились свободные участки земли. Варианты — либо переносить действующие предприятия, что безумно сложно и дорого, либо ждать разрешения на застройку пустых территорий военного городка и антенного поля. И дальше расширять город уже нет смысла, тем более когда внутри Красноярска есть территории для застройки. Застройщики взяли паузу по новым объектам, и уже к 2022–2024 гг. это выжидание отразится на объемах ввода нового жилья.

Фактор четвертый — дальнейшее реформирование строительной отрасли России. «Дом.рф» — главный институт развития и одновременно регулятор в жилищной сфере — создал собственную строительную компанию, заявив о намерении строить во всех городах России. Учитывая возможности этого института, финансовые и административные, речь фактически идет о создании строительной компании, которая будет в несколько раз крупнее любой ныне существующей. А значит, этот гигант во многом будет определять правила игры на рынке, в том числе в вопросе цен. Это хорошо для большинства покупателей: по крайней мере, социальное жилье будет оставаться недорогим. Как с этим будут жить застройщики? Варианты разные: одни продолжат работать, как и прежде, другие закроются, третьи уйдут в подрядчики.

Страховка помогает сохранить главное

Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт в страховании: — Бизнес — это в первую очередь люди: ценность представляют и сами предприниматели, и сотрудники. Пожалуй, это даже более ценный ресурс, чем недвижимость и оборудование. И защита ценностей своего бизнеса актуальна в любое время, не только в кризис. У нас в стране о страховании вспоминают только тогда, когда идут брать кредит, потому что это одно из условий получения денег. Как только человек освобождается от кредита, он забывает о защите того, во что вложил и финансы, и время, и здоровье. Но страхование бизнеса — это не просто защита, это инвестиции. В прошлом году появились новые страховые продукты, например, страховки от коронавируса, в том числе корпоративные, которые позволяют руководителям компаний защитить своих сотрудников и получить компенсацию от страховой компании, а не платить из своего кармана. Но и старые не теряют актуальности. Более того, страховки в кризис не подорожали. По-прежнему дешевы продукты, касающиеся недвижимости, а по сравнению с автострахованием — в несколько раз. Условно говоря, страхование офиса за 7 млн стоит 20 тыс., а страхование автомобиля аналогичной стоимости — 200 тыс. Наверное, нет универсальной формулы вроде «какой процент от оборота, вложенный в страхование, оптимально защитит бизнес», но очевидно, что о сохранности основных ресурсов необходимо позаботиться. Тем более что налоговый кодекс позволяет отнести эти расходы в уменьшение налога на прибыль. Не так страшно потерять клиента, как потерять весь свой ресурс.

Образование учится работать в команде и принимать решения на лету

Еще одна отрасль, которую прошлый год перетряхнул, — это образование. Вынужденный переход в тотальный онлайн заставил пересмотреть приоритеты.

Ольга Хренкова,

основатель реджио-школы «Маяк»:

— В 2020 году как никогда выстрелил один из трендов — коллаборация, создание сообществ. В ситуации постоянных изменений, неопределенности завтрашнего дня, бешеного и изменяющегося информационного потока коллаборация стала тем спасательным кругом, который помог нам справиться с ситуацией и перестроиться.

Мы создали всероссийскую ассоциацию реджио-педагогов, чтобы поддержать ресурс наших специалистов, сотрудничали с коллегами из Италии, США, которые организовали обмен опытом.

Я считаю, что дошкольное образование — это колоссальный ресурс, который может сформировать у ребенка страх, а может придать импульс. Меня поразил иркутский проект «Точка будущего», ключевая задача которого — развитие умения делать осознанный выбор. На мой взгляд, это будет главным трендом в образовании: формирование умения распоряжаться своей жизнью с самого раннего детства. Да, есть программа, есть стандарты и есть сам человек, ребенок, носитель потенциала. И очень важно, чтобы в любом сообществе было место ему и его образовательной траектории. При этом инновации в образовании возможны тогда, когда объединяются все заинтересованные стороны — и государство, и бизнес, и команды педагогов.

Еще один тренд — образовательный драйв, возможность для детей работать над интересными им проектами. Во многих московских школах уже есть отдельный предмет — «интерес ребенка», есть choice time — время, когда ребенок может подумать и сформировать свой замысел. И это те компетенции, которые в мировом сообществе считаются не менее важными, чем академическая успеваемость. Еще один тренд — образовательный драйв, возможность для детей работать над интересными им проектами. Во многих московских школах уже есть отдельный предмет — «интерес ребенка», есть choice time — время, когда ребенок может подумать и сформировать свой замысел. И это те компетенции, которые в мировом сообществе считаются не менее важными, чем академическая успеваемость.

На мой взгляд, образование будет качественным и эффективным, если мы прекратим противопоставлять школу и семью, свободу и дисциплину, труд и игру, науку и воображение… Если не будем строить стены между математикой и музыкой, а поможем ребенку увидеть связь между ними…

В Сингапуре на одном из крупнейших образовательных форумов были названы ключевые компетенции будущего: умение делать осознанный выбор, критическое мышление, коммуникативность, креативность, умение работать в команде и принимать решение в условиях неопределенности. Вот это последнее умение — то, что каждому из нас пришлось в себе развивать в 2020 году. И очевидно, что оно становится все более актуальным.

Корпоратив умер. Да здравствует корпратив!

Ивент-индустрия также оказалась в состоянии неопределенности, однако, совершив несколько кульбитов в воздухе, сформулировала для себя новые принципы работы.

Елена Бердникова,

продюсер и режиссер корпоративных мероприятий:

— На старте пандемии многие предприятия индустрии развлечений просто закрылись. Оно и понятно: заниматься этой деятельностью стало невозможно.

В результате бизнесмены переключились на другие сферы. Но были и другие — те, кто решил остаться на рынке, найдя новые форматы и перестроившись.

Основой нового подхода стал онлайн. Плюс появились гибридные формы, когда часть мероприятия проходит в офлайне, а часть — удаленно. Пример — премия «Человек года», которую в этом году «Деловой квартал» вручал как раз в таком формате.

По сути, основной тренд ивент-рынка задавался тем, что мероприятия стали более кулуарными: основная часть проводилась в офлайне с участием небольшого количества людей, а остальные наблюдали за происходящим через трансляцию в Сети. Такой формат позволил на фоне экономии бюджета повысить эффективность коммуникаций, дав возможность основным спикерам свободно и более плотно вести диалог. Его стали применять для конференций, квизов, телешоу, переговоров с партнерами и коммуникаций с персоналом.

Если изначально развлекательные мероприятия в онлайне проводились сугубо в формате 2D (трансляции в Zoom и т. п.), Если изначально развлекательные мероприятия в онлайне проводились сугубо в формате 2D (трансляции в Zoom и т. п.),

то некоторое время спустя в презентациях и других подобных событиях начал использоваться формат 3D. В результате в ивент-индустрию стал постепенно входить видеопродакшн.

Между тем говорить о гибели офлайна не стоит. Он еще вернется. Отложенный спрос здесь огромен: многие компании устали находиться в самоизоляции и хотят очных активностей. Но вот формы и форматы будут уже иными. И основной тренд здесь в том, что многие из них будут проводиться на открытом воздухе — в парках, скверах, круизах и т. п.

Еще один тренд — креатив. Если раньше, когда у бизнеса были деньги, компании нередко заказывали яркие события с большими бюджетами, московскими (или местными) звездами и прочим, то теперь основные вызовы будут лежать в сфере новых, оригинальных идей.

И последнее — движение в сторону коллабораций. Компаниям из одного сегмента стоит объединяться для проведения одного большого мероприятия, направленного на их аудиторию. Так проще решать вопросы с бюджетом и проводить яркие, запоминающиеся мероприятия, охватывающие большое число потенциальных клиентов.

Какие-то из описанных выше трендов уже работают на рынке, какие-то только начинают развиваться. Но так или иначе именно они будут определять ивент-индустрию 2021 года.

Рынок топлива: высокие цены и отличный сервис

Цены на топливо — один из маркеров экономического благополучия. В 2020 году отрасль чувствовала себя более-менее уверенно, несмотря на пандемию. Это инерция или устойчивость?

Михаил Кичайкин,

сооснователь и руководитель топливной компании «Олмал»:

— Рынок оптовой и розничной торговли топливом — редкий пример отрасли, практически не пострадавшей в кризисном 2020-м. Более того, год для рынка был достаточно стабильным: цены на нефтепродукты почти не менялись, оставаясь стабильно низкими. Такое положение дел стало следствием пандемии. Резкое сокращение спроса на нефтепродукты в III квартале прошлого года привело к тому, что и отпускные цены пошли вниз. По разным регионам снижение потребления топлива составило от 30 % до 60 %. А разница в оптовых и розничных ценах позволила компенсировать снижение объемов реализации — и общая прибыль участников рынка осталась на прежнем уровне. Однако в целом год для отрасли простым не назовешь.

2021 год на рынке будут определять несколько знаковых трендов. Во-первых, снижение объемов реализации для оптовых клиентов, что можно расценивать как яркий маркер спада деловой активности в целом. Пик такого провала пришелся на карантин — спрос просел на 20–25 %, к началу 2021 года активность бизнеса так и не восстановилась. При этом есть другой тренд — увеличение потребления нефтепродуктов населением. Границы закрыты, и люди тратят деньги в своем регионе. Особенно показательны в этом смысле декабрь и январь: не зафиксировано традиционного для этих месяцев провала в объемах потребления. В то же время доходы населения снижаются, траты стали обдуманнее. Надолго ли людям хватит финансового ресурса — вопрос открытый.

Начало 2021 года на топливном рынке было ознаменовано резким, выбивающимся за рамки обычных колебаний скачком оптовых цен, в частности, на бензин. Это достаточно больно ударило по всей отрасли, цены на заправках заметно выросли. Такая ситуация стала результатом отгрузок больших объемов нефтепродуктов на экспорт, вследствие чего на внутреннем рынке образовался дефицит, и цены не просто пошли вверх, но и превысили прежние максимальные значения. Исключение коснулось дизельного топлива, что опять же можно расценивать как показатель низкого уровня активности бизнеса. Начало 2021 года на топливном рынке было ознаменовано резким, выбивающимся за рамки обычных колебаний скачком оптовых цен, в частности, на бензин. Это достаточно больно ударило по всей отрасли, цены на заправках заметно выросли. Такая ситуация стала результатом отгрузок больших объемов нефтепродуктов на экспорт, вследствие чего на внутреннем рынке образовался дефицит, и цены не просто пошли вверх, но и превысили прежние максимальные значения. Исключение коснулось дизельного топлива, что опять же можно расценивать как показатель низкого уровня активности бизнеса.

Главный вопрос: что в течение года будет с ценами? Любые предположения бессмысленны: в этой части отрасль абсолютно непрогнозируемая. В первую очередь из-за совокупности влияющих на ценообразование факторов, главные из которых — монополия в производстве топлива и фактически ручное управление рынком со стороны правительства страны. Осторожные, основанные на текущей ситуации предположения — цены будут высокими. Снижение стоимости топлива, как это было в прошлом году, может быть связано только с очередным жестким карантином.

Рынок в целом будет развиваться в русле уже обозначивших себя тенденций: консолидация, уход мелких игроков. Возросшая роль розничного сегмента заставит игроков делать больший упор на сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Частные инвесторы оценили перспективы фондового рынка

Олег Наумович, исполнительный директор ООО «Финам-Красноярск»: — Еще в 2012 году крупные предприниматели не понимали, зачем нужен фондовый рынок, если бизнес и так растет. Сейчас ситуация изменилась, в том числе из-за коронавируса. Тенденция на фондовом рынке — удвоение количества частных пользователей за год. Если в 2019-м в России на рынке ценных бумаг было 3,9 млн игроков, то в конце ноября 2020-го — 8,5 млн. Новой статистики еще нет, но очевидно, что интерес к фондовому рынку будет расти. Мы видим, что доходность в банках умерла. Снижение ставок по депозитам близко, наверное, к локальному дну, и это глобальная тенденция: в европейском центробанке ставка ниже нулевой, ФРС (Федеральная резервная система США) держит нулевую ставку, $18 трлн долларов в мире размещено с отрицательной доходностью, то есть инвестор еще и приплачивает, чтобы банки взяли его деньги. Бизнес находится в стадии определения трендов, а фондовый рынок — это площадка, в который ты можешь диверсифицировать свой капитал в разных направлениях и легко присоединиться к успешным секторам. Добавлю, что в развитых странах порядка 80 % экономически активного населения инвестируют — через накопительные пенсионные системы, индивидуальные инвестиционные счета и другие инструменты. Глобальный тренд — это разгон инфляции, это основной драйвер роста экономики и вариант выхода из пандемии, который пока лучше получается у США — это самый крупный заемщик в мире, который четко понимает, что когда инфляция разгоняется, у заемщиков наступают более легкие времена. США надо девальвировать свою национальную валюту, а России не нужно от этого отставать. Повышение цен локально неприятно, но с лагом в год ситуация выровняется, и доходы подтянутся. Да, в какой-то момент может случиться провал покупательской способности, но это позволит выйти из кризиса. У нас ведь экспортно-ориентированная экономика, и мы должны двигаться вместе со всем миром, иначе потеряем конкурентоспособность. Деньги сами по себе ничего не значат, это не инструмент накопления, это инструмент приобретения ценностей. Почему я уверен, что в России все будет хорошо? Потому что в 2020 году средний курс доллара к рублю был на историческом максимуме — 74 рубля, до этого — в районе 64–65 рублей. Это говорит о том, что с лагом примерно в полгода-год экспортные компании будут получать большую выручку, и бюджет наполнится. Что с этим делать? Покупать в свой инвестиционный портфель акции экспортных компаний с хорошей дивидендной политикой. Более долгосрочный тренд, который изменит нашу жизнь, — это технология 5G. К 2030 году она добавит к мировому ВВП от $8 % до $12,5 трлн (исследования Nokia, Ericsson). Будет развиваться интернет вещей, все приборы будут между собой коммуницировать, big data позволит более эффективно распоряжаться ресурсами, смартфоны станут еще умнее, и их не надо будет носить с собой: сама вычислительная технология перей-дет в облако, нам останутся, например, умные очки… Кстати, добывающие компании — первопроходцы этой технологии, они с помощью 5G преобразовывают свои большие машины, делают их пилотируемыми дистанционно, например. Когда находишься в начале тренда, имеешь возможность собрать все сливки. Мне нравится, что этот тренд не подвержен политическим дрязгам. 5G — это не просто технология, а новый этап развития человечества, не зависящий от санкций и договоренностей.

Профессия, которая кормит, нужна всегда

2020 год перетряхнул и сферу профессионального образования, дав понять, что есть явления, мало подверженные кризису. А умение работать на себя практически бесценно.

Елена Шевчук,

начальник отдела развития движения WorldSkills Russia в Красноярском крае, Центр развития профессионального образования:

— В 2020 году нам пришлось очень быстро реагировать на новые вызовы, потому что у нас огромная ответственность перед 60 тыс. студентов техникумов и колледжей. Мы должны были сделать так, чтобы обучение не остановилось, чтобы они смогли окончить курс, а новый поток смог поступить. Мы с этим справились и получили достаточно качественный поток новых студентов: при поступлении был конкурс аттестатов, по некоторым специальностям конкуренция среди абитуриентов была очень высокой!

Коронакризис изменил представление о системе профессионального образования, дал понять, что она очень сильно практиконаправленная и обеспечивает молодому человеку профессиональную подготовку, благодаря которой он может быстро начать зарабатывать деньги. Тенденция такова: высшее образование никуда не денется, зато в руках будет профессия, которая сможет прокормить. Изменилось понимание и у родителей, в том числе и потому, что многие из них сели дома, кто-то пошел переучиваться. И это хорошая тенденция.

Драйвер развития профобразования — это Worldskills: мы ищем талантливых ребят, даем за счет чемпионата профессиональную подготовку по международным стандартам, сейчас уже по 86 компетенциям. И эти ребята вызывают интерес со стороны работодателей. Worldskills хорош тем, что эту методику можно перенести в массовую подготовку, и эти мейнстримы в области строительства, производства, IT, сферы услуг, транспорта и логистики вводятся в общую практику. Поэтому в каком бы возрасте ни пришел человек на учебу, она позволит ему в итоге либо найти работу, либо повысить свою квалификацию. Драйвер развития профобразования — это Worldskills: мы ищем талантливых ребят, даем за счет чемпионата профессиональную подготовку по международным стандартам, сейчас уже по 86 компетенциям. И эти ребята вызывают интерес со стороны работодателей. Worldskills хорош тем, что эту методику можно перенести в массовую подготовку, и эти мейнстримы в области строительства, производства, IT, сферы услуг, транспорта и логистики вводятся в общую практику. Поэтому в каком бы возрасте ни пришел человек на учебу, она позволит ему в итоге либо найти работу, либо повысить свою квалификацию.

В 2020 году в России стал как никогда актуален проект АСИ «Работаю на себя». Год показал, что очень важно уметь быстро сориентироваться, как можно заработать. Вспомните, как многие перестроились на пошив масок, — это бизнес, который долго не просуществует, но поможет не умереть с голоду. Это и есть технология предпринимательства: искать свои ниши.

Оптимизация бизнеса не равна «урезанию костов»

В кризис эффективность бизнес-процессов выходит на первый план. Можно ли подготовиться к трудностям и как это лучше сделать?

Игорь Мардасов,

основатель компании «Сталь-Партнер», эксперт в вопросах бережливого производства:

— На примере нашей отрасли — металлообработки — очень хорошо видны все преимущества перехода к бережливому производству, которое немало помогло не только пережить 2020 год, но и увереннее чувствовать себя в 2021-м.

2020 год заканчивался для нас не очень позитивно: цена металлопроката на внешнем рынке сильно выросла, и производители, руководствуясь экспортным паритетом, подняли цены для внутреннего потребителя. Причем более чем на 40 %. На фоне падающего рынка это стало колоссальным ударом для всей отрасли металлообработки. В результате число новых заказов снизилось, а те, что уже были в производстве, откладывались и пересчитывались. Сгладить последствия этого нам помогло то, что мы еще больше ушли в повышение производительности труда и эффективности. Плюс некоторые компании, не справившись с ситуацией, покинули рынок, а их заказы перераспределились между оставшимися предприятиями.

Собственно, именно благодаря бережливому производству и повышению производительности труда наша компания смогла не только не потерять своих позиций в 2020 году, но и создать плацдарм для роста в 2021-м. Поэтому всем предпринимателям я настоятельно рекомендую как можно скорее начинать внедрять у себя эффективные производственные системы подобного рода: если этого не сделаете вы, то сделает ваш конкурент, забрав по итогу вашу долю рынка и ваш бизнес. Плюс к этому, по нашему опыту, это очень благодарные инвестиции: возврат их у нас был несравнимо большим, нежели от вложений в станки и оборудование, эффективность бизнеса при изменении организации труда вырастала в 2–4 раза, тогда как приобретение даже самого современного станка повышало ее максимум на 30 %. Собственно, именно благодаря бережливому производству и повышению производительности труда наша компания смогла не только не потерять своих позиций в 2020 году, но и создать плацдарм для роста в 2021-м. Поэтому всем предпринимателям я настоятельно рекомендую как можно скорее начинать внедрять у себя эффективные производственные системы подобного рода: если этого не сделаете вы, то сделает ваш конкурент, забрав по итогу вашу долю рынка и ваш бизнес. Плюс к этому, по нашему опыту, это очень благодарные инвестиции: возврат их у нас был несравнимо большим, нежели от вложений в станки и оборудование, эффективность бизнеса при изменении организации труда вырастала в 2–4 раза, тогда как приобретение даже самого современного станка повышало ее максимум на 30 %.

Предприниматели все больше понимают преимущества бережливого подхода к производству. По наблюдениям нашего Lean-наставника, с которым мы недавно проводили ежемесячный внутренний семинар, спрос на его (подхода) внедрение сейчас очень вырос. Но здесь другая проблема: вслед за ростом потребности в квалифицированном консалтинге по этой теме на рынке появилось большое количество псевдоконсультантов, которые нахватались теории из книжек, но не могут обеспечить достойный результат. В итоге их заказчики получают негативный опыт внедрения этого подхода и разочаровываются в нем. В остальном тенденция позитивная. К тому же заработал нацпроект повышения производительности труда. Многие компании вступают в него и, получив положительные результаты, втягиваются.

Технологии создают ценность для клиента

Цифровизация — это не абстрактное нечто, а инструмент, который помогает повысить эффективность бизнеса. Главное — использовать его по назначению, а не забивать микроскопом гвозди.

Анатолий Фомин,

CEO стартап-студии «Фабрика решений»:

— Работа на удаленке, развитие e-commers-платформ — тренды, достаточно очевидные для каждого. Поэтому сделаю фокус на трендах будущего — как стартап-студия, работающая не только в России, но и за рубежом, в Кремниевой долине в частности, мы подмечаем такие тенденции.

Первый тренд — «не отчеты, а инсайты». Системы отчетов, бизнес-аналитика и big data стали частью рутины любой, даже небольшой компании. Задача текущего момента — извлекать из накопленных данных знания и превращать их в прибыль и операционную эффективность. Внедряя сегодня программу лояльности или учетную систему, заказчик делает запрос на возможность не просто сохранять эту информацию, но в первую очередь анализировать ее, искать закономерности в процессах, получать подсказки для дальнейшей работы. И все это в привычном для пользователя формате. К примеру, внедряя программы лояльности, мы все чаще делаем надстройки в виде инструментов бизнес-анализа и чат-бота в «Телеграме», который — что важно, в привычном формате — дает те самые бизнес-подсказки. На основе анализа бот может написать маркетологу FMCG-магазина следующее сообщение: «Я заметил, что 80 % ваших клиентов покупают товары категории «Шампуни и кондиционеры для волос». Но есть 687 клиентов, которые этого не делают. Давайте именно для них создадим акционное предложение».

Второй тренд — growth hacking — поиск кратных точек роста. Суть подхода — запускать на готовой площадке, сайте компании, дополнительную систему аналитики и с ее помощью проверять разного рода гипотезы кратного увеличения продаж. Вот кейс, который был реализован для одного из наших клиентов — американской компании, занимающей 80 % рынка продаж сантехнического оборудования в США. Заказчик предположил, что добавление в карточку товара ванной комнаты видео о продукте должно увеличить шансы на решение клиента заказать замер. Однако, внедрив аналитику и подход growth hacking, пришли к диаметрально противоположным выводам: клиенты, посмотревшие видео на 80 % и более, на 45 % меньше принимают решение о заказе замера, и конверсии в покупку не происходит. И это вывод, подтвержденный цифрами, а не основанный на чутье CEO или маркетолога. Как правило, за одну итерацию проверяется четыре-пять таких гипотез. И в этом зерно подхода growth hacking: непрерывно генерировать для команды разработки задачи, направленные на рост значимых для бизнеса показателей (конверсии в заказы, повышение среднего чека, продажи определенного ассортимента). Это глобальный тренд, без учета которого конкурировать в диджитале практически невозможно. Второй тренд — growth hacking — поиск кратных точек роста. Суть подхода — запускать на готовой площадке, сайте компании, дополнительную систему аналитики и с ее помощью проверять разного рода гипотезы кратного увеличения продаж. Вот кейс, который был реализован для одного из наших клиентов — американской компании, занимающей 80 % рынка продаж сантехнического оборудования в США. Заказчик предположил, что добавление в карточку товара ванной комнаты видео о продукте должно увеличить шансы на решение клиента заказать замер. Однако, внедрив аналитику и подход growth hacking, пришли к диаметрально противоположным выводам: клиенты, посмотревшие видео на 80 % и более, на 45 % меньше принимают решение о заказе замера, и конверсии в покупку не происходит. И это вывод, подтвержденный цифрами, а не основанный на чутье CEO или маркетолога. Как правило, за одну итерацию проверяется четыре-пять таких гипотез. И в этом зерно подхода growth hacking: непрерывно генерировать для команды разработки задачи, направленные на рост значимых для бизнеса показателей (конверсии в заказы, повышение среднего чека, продажи определенного ассортимента). Это глобальный тренд, без учета которого конкурировать в диджитале практически невозможно.

Третий тренд — ориентация на ценности клиента при проектировании пользовательского пути. Это касается любой, не только цифровой сферы. Один из наших заказчиков запустил очень амбициозный проект Vernum Auto — автосервис, построенный на цифровых технологиях. Мы занимались проектированием пользовательского пути и большинства информационных продуктов. Вот некоторые из внедренных фишек. Записываясь через сайт на диагностику машины, человек получает в ответ не обычное смс, а сообщение, где к нему обращаются по имени, сообщают имена мастера-приемщика и механика, время готовности авто. Компания показывает максимальную прозрачность, и это повышает степень доверия. Плюс через веб-камеру клиент может увидеть, что делают с его авто, также есть возможность отслеживать статус выполнения каждой из задач. Это пример того, как технологии позволяют бизнесу встроить в процесс взаимодействия с клиентом дополнительную ценность

и отстроиться от конкурентов.

Над проектом работали:

Евгений Волошинский,

Наталья Кобец, Наталья Повольнова