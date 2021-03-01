Посещение парка «Ергаки» может стать платным

Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были сделаны еще в прошлом году. Краснорцам предложено поучаствовать в обсуждении этого новшества.

За посещение природного парка «Ергаки» на юге Красноярского края могут начать взымать плату. Это предписано постановлением правительства РФ об особо охраняемых природных территориях, которое было принято в июле 2020 года.

На сегодняшний день вопрос о размере этой платы еще и будет ли она взыматься не решен — краевое Министерство экологии и рационального природопользования проводит опрос жителей края о том, какую сумму они считают приемлемой. Проходит он на платформе « Активный гражданин ».

Сколько человек уже проголосовало — неизвестно (такие данные в предварительных результатах не отражаются). Но большая их часть — 70% — положительно относится к введению платы за посещение природного парка. При этом, правда, 60% проголосовавших считает, что она должна быть не более 100 рублей за одно посещение продолжительностью не более пяти суток. Законом же предписано, что она не должна быть меньше 0,5% от прожиточного минимума в РФ — т.е. не менее 60,65 рубля.

Полученные от платы за посещение средства планируется направлять на развитие туристических возможностей парка: строительство экотроп, создание и ремонт объектов инфраструктуры (мест отдыха, пикниковых точек), организацию пунктов раздельного сбора мусора», — говорят в Минэкологии.

Голосование продлится до 5 марта 2021 года. Как рассказали DK.RU в министерстве, когда по итогам опроса будет решен вопрос о введении (или нет) платы и каков будет ее размер, пока неизвестно.

Добавим, что за 2020 год природный парк «Ергаки» посетило свыше 130 тысяч туристов, которые оставили после себя более 100 кубометров мусора.