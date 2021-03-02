«Класс+»: учим детей учиться

Как показал пилотный проект, преимущества частного образования колоссальны: это не только крепкие знания, но главное — желание и умение учиться.

Опыт работы образовательных центров «Класс+» на рынке частного образования Красноярска насчитывает более 15 лет. За это время проект вырос в сеть — в разных районах города работают пять центров «Класс+» — и стал признанным экспертом в предоставлении образовательных услуг. Из года в год «Класс+» не просто представлял на рынке новые программы для развития детей разных возрастных категорий — от дошкольников до старшеклассников, но и создал сообщество родителей, максимально включенных в вопрос образования ребенка.

Именно от таких родителей и поступил запрос на открытие школы альтернативного образования. Сегодня на запуске этого направления сосредоточены основные усилия команды образовательных центров «Класс+».

— Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила проблемы системы государственного образования. Многие родители с ужасом осознали, что у их детей нет даже базовых компетенций: они не знают, как добывать информацию, не хотят, да и не умеют учиться.

Запрос на принципиально иной подход к образованию огромен. И вопрос не только и не столько в том, как успешно сдать ЕГЭ. Качественное образование — это основа, фундамент для того, чтобы состояться в будущем. Важно, что никаких законодательных ограничений для получения частного образования нет. Ребенок переводится на семейную форму обучения, а положенные знания в полном объеме получает в нашем центре. В конце учебного года дети прикрепляются к одной из школ и проходят аттестацию, — рассказывает руководитель сети «Класс+» Татьяна Ермолович.

Обучение в школе будет идти по модульной системе: пять недель учебы чередуются с неделей отдыха. Учебная программа формируется на основе не одного, а нескольких источников. В итоге ребенок получает академические знания и широкие компетенции по основным предметам.

Набор учеников 1–9-х классов на 2021–2022 учебный год уже идет. С ноября 2020 года запущен «пилот» проекта для учеников 5-х классов. Один из важных выводов, который можно сделать уже сейчас: серьезный пробел в знаниях не единственный минус муниципальной системы образования.

— Все больше экспертов говорят о том, что определяющую роль в будущем будет играть софт-скиллс — эмоциональный интеллект, критическое мышление, навыки межличностной коммуникации. Государственная система образования уничтожает эти навыки в зародыше. У школы альтернативного образования есть возможность поменять парадигму.

К примеру, в нашей школе нельзя пользова-ться телефонами. Вместо того чтобы уйти в гаджет с головой, дети вступают в коммуникацию со сверстниками и взрослыми и таким образом учатся находить контакт с разными представителями социума. Другой пример: просим детей ставить себе оценку за ответ. Когда это делает не учитель, а сам ребенок, то неизбежно возникает мысль: «А как в следующий раз я могу получить пять?» Именно это, а не строгий учитель и боязнь получить единицу, и формируют личность — человека, готового смело выйти на рынок труда и в большой мир, — уверена Татьяна Ермолович.

Эти же выводы подтверждают и родители учеников пилотного проекта центра «Класс+». Всего несколько месяцев обучения в школе альтернативного образования меняют поведенческие паттерны детей. Процесс обучения и оценки перестают быть поводом для расстройства и ссор, а становятся стимулом, чтобы узнавать больше и развиваться.

— Мало кто из родителей жаждет проходить школьную программу вместе с ребенком. Это всегда мера вынужденная. К слову, в нашей школе выполнение домашнего задания — это зона ответственности педагога, который должен мотивировать ребенка на работу. И это лишь один из примеров. Школа альтернативного образования как учреждение, которое выполняет заказ родителей,

а не государства, не может и не должна работать по-другому. Государственная школа воспитывает функционеров, что нормально: стране нужны чиновники, менеджеры среднего звена и т. д. Школа альтернативного обучения — это площадка, которая берет лучшее из системы образования и упаковывает это в совершенно иную парадигму, где знания и развития навыков не повинность, а радость и привилегия, — резюмирует Татьяна Ермолович.

Образовательный центр «Класс+»

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