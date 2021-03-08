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«Критика и отказы»: красноярские женщины-таксисты рассказали о своей работе

«Критика и отказы»: красноярские женщины-таксисты рассказали о своей работе
Иллюстрация: news.guranka.ru/

Проявления сексизма как со стороны пассажиров, так и коллег-водителей, для Красноярска редкость, но все же имеют место быть. Большинство, правда, сходится во мнении, что женщины водят аккуратнее.

#НОВОСТИ
Около 15% женщин, работающих в такси Красноярска, сталкивались с тем, что пассажиры отказывались от поездок из-за пола водителя. Об этом рассказали в сервисе такси «Ситимобил» по результатам проведенного опроса.
 
По полученным данным, больше трети женщин-таксисток хотя бы раз выслушивали некорректные замечания со стороны пассажиров и коллег по поводу выбора профессии. Примечательно, что среди пассажиров лишь 3% опрошенных признались, что предпочитают ездить с водителем мужчиной
 
Две трети — 66% — опрошенных красноярцев заявили, что им не важен пол того, кто сидит за рулем. Однако 32% мужчин, по их словам, все же чувствуют себя некомфортно, если машиной управляет женщина (среди пассажирок эта цифра меньше почти вдвое — 17%). При этом 74% считают, что женщины водят аккуратнее мужчин, а 79% рассказали, что чувствуют себя вполне безопасно, когда машиной управляет женщина.
 
Большинство водителей обоих полов положительно относятся к женщинам-таксисткам. Таких в Красноярске 60%. Негативно же настроено в этом вопросе лишь 12% мужчин-водителей — они считают, что женщинам не место в этой профессии.
Чаще всего, в качестве причины выбора работы в такси, женщины называют возможность самой выбирать график, на втором месте идет удовольствие от процесса вождения, на третьем — возможность общения с людьми», — рассказали в «Ситимобил».
Почти половина женщин-водителей признались, что 8 марта получали от пассажиров подарки и поздравления. К тому же, по их словам, в этот день сотрудники ДПС действуют более лояльно по отношению к ним и нередко прощают мелкие нарушения правил дорожного движения.
Автор: Евгений Волошинский
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