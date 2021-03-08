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«КрасАвиа» увеличит число чартерных рейсов

«КрасАвиа» увеличит число чартерных рейсов
Автор фото: Олег Кузьмин. Иллюстрация: econ.krskstate.ru

Это стало возможно после внедрения авиаторами инструментов бережливого производства, благодаря которым техническое обслуживание самолетов ускорилось вдвое.

#НОВОСТИ
Краевая авиакомпания «КрасАвиа» сможет нарастить количество коммерческих, в первую очередь, чартерных рейсов. В основном речь идет о заказах нефтегазовых компаний на доставку людей к месту работы. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
 
Такая возможность появилась после оптимизации техобслуживания воздушных судов компании, которой она занималась последние полгода в рамках нацпроекта «Производительность труда». Как рассказали в Минтрансе, до этого самолет обслуживало пять человек и на выполнение всех работ у них уходило порядка 18 часов. Теперь же это время сократилось до девяти часов, а количество задействованных специалистов — до трех. Оставшихся перераспределят на другие производственные участки.
Быстрее проводя ремонты, мы сможем больше летать. Есть потребность увеличивать региональные и межрегиональные рейсы. Соответственно, самолёт должен больше стоять на крыле, а не на перроне. Обратная ситуация несёт прямые убытки. Предприятие должно быть экономически эффективным, развивать сеть, выходить на коммерческие межрегиональные рейсы», — говорит министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
Стоит отметить, что «КрасАвиа» на сегодня — это единственная авиакомпания в стране, участвующая в нацпроекте «Производительность труда».
Мы в целом довольны полугодовыми результатами его внедрения. Текущими достижениями история не заканчивается. Наоборот — мы только ощутили аппетит к улучшениям, убедились, что инструменты бережливого производства работают в любой отрасли», — говорит генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.
Добавим, что сейчас в нацпроекте «Производительность труда» участвует 56 предприятий региона. Цель — поднять производительность труда до 30% к 2024 году.
Автор: Евгений Волошинский
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