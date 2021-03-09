В Норильске стартовала программа развития города

Первые работы в рамках четырехстороннего соглашения, которое будет действовать до 2035 года, начались в районе Оганер. Здесь планируется строительство жилья и социальной инфраструктуры.

За стартом работ наблюдал президент «Норникеля» Владимир Потанин. Глава ГМК провел в Норильске два дня, еще раз изучив программы, касающиеся развития города и модернизации производственных мощностей «Норникеля». Соглашение между Норильском, администрацией Красноярского края, Минвостокразвития и «Норникелем» было подписано 20 февраля, и те работы, которые можно было начать зимой, уже стартовали. Как рассказал Владимир Потанин, в Оганере уже начали готовить стройплощадку для возведения новых домов. Оганер - это самый новый район Норильска, его застройка началась в середине 80-х годов и остановилась после развала СССР в результате глобального экономического кризиса. В итоге в районе остались недостроенные коробки домов. Стоит отметить, что этот район был выбран для жилой застройки потому, что здесь – устойчивые грунты, которые способны держать многоэтажные дома.

На месте снесенного недостроя кроме жилья будут возведены детский сад и школа.

Следующим шагом приступаем к масштабной уборке территории, с тем, чтобы улучшить не только городскую среду с точки зрения непосредственно условий проживания, но и с точки зрения промышленного дизайна, вида. И как только погодные условия позволят, снег сойдет, приступаем к уборке территории. Ну и, конечно, продолжим работу по экологической тематике. Я имею в виду и завершение ликвидации последствий аварии и другие мероприятия, которые позволят нам подчистить результаты деятельности последних лет и привести в более благоприятное состояние город, с тем, чтобы можно было говорить о Норильске, как о чистом городе», - отметил Владимир Потанин.

Мэр Норильска Дмитрий Карасев оценивает запланированные работы как очень масштабные, примера которым в истории города еще не было.

Колоссальное количество свалок предполагается убрать, предполагается ликвидировать старые заброшенные производства. И объем средств, который выделяется, он просто не сравним ни с чем, такого объема никогда не выделялось», - заявил Дмитрий Карасев.

При этом между мэрией и компанией достигнута договоренность о выделении дополнительных средств в период до 2035 года – на те мероприятия, которые не вошли в программу четырехстороннего соглашения.

Существует еще очень много важных для города инициатив, от мэра прозвучала цифра 150 миллиардов рублей – это объем требуемых инвестиций. И я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим», - заверил Владимир Потанин.

Как сообщил Дмитрий Карасев, город Норильск тоже планирует собственную экологическую программу, вернее, муниципалитет намерен собрать все мероприятия по озеленению, ликвидации свалок, других городские задачи в этой сфере в единый комплекс.

Крупнейшая из экологических программ компании – это «серный проект», глубокая модернизаципроизводства, в результате которой уже к 2023 году предприятия, расположенные в Норильском промышленном районе, начнут улав ливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн. тонн гипса ежегодно. Это в разы снизит нагрузку на окружающую среду.

Несмотря на то, что пандемия немного нарушила стройные планы реализации проекта, - из-за локдауна возникли сложности с наймом работников и доставкой необходимых материалов, компания подготовила план, как наверстать отставание. Кроме того, есть и дальнейшие планы. Как сообщил Владимир Потанин, уже в июле 2021 года пройдет инвестиционный комитет, где должны быть приняты решения о второй очереди «серного проекта», работы по ней должны завершиться уже к 2025 году.

В компании рассматривают «серный проект» и как часть большой работы по повышению промышленной безопасности, ведь снижение объема вредных «хвостов» означает и более высокую надежность предприятия.

На ближайшие пять лет на это направление работы выделены 100 миллиардов рублей. В частности, запланированы работы по анализу состояния промышленной безопасности на производственных объектах «Норникеля», а также создание и внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях. Особое внимание уделяется состоянию вечной мерзлоты. Компания намерена организовать системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты в оценку влияния климатических колебаний. Кроме мониторинга перед специалистами поставлена задача обеспечить прогноз состояния грунтов на основе комплекса современных, высокотехнологичных геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений.

Как неоднократно отмечал Владимир Потанин, повышение уровня промышленной безопасности – это один из приоритетов компании, и «Норникель» готов вкладывать средства и силы в это направление работы, ужесточать требования по промышленной безопасности и требования к людям, которые отвечают за это направление.