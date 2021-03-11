«Норникель» и администрация края договорились о развитии Таймыра

В Правительстве края были подписаны ряд соглашений, направленных на повышение качества жизни на Севере. Речь идет как об экологических, так и социальных и экономических инициативах.

Хотя вопросы экологии по-прежнему в приоритете. Как стало известно накануне, Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочерняя структура «Норникеля» перечислила всю сумму штрафа, наложенного судом, в бюджеты Норильска и Российской Федерации. Дальнейший порядок расходования этих средств в ближайшее время должен быть определен правительством страны.

Как отметил президент России Владимир Путин, обсуждая эту тему в ходе видеосовещания с правительством, «можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет».

Кроме того, АО «НТЭК» подписало с краевой администрацией отдельное соглашение о сотрудничестве и восстановлении фауны Таймыра за счет компании. К реализации соглашения планируют привлечь ученых: они помогут в создании и воплощении проектов восстановления животного мира. В НТЭК рассчитывают, что работы по этому направлению стартуют не позднее 1 июля 2021 года.

Мы хотели перевернуть страницу, и сегодняшнее подписание с правительством Красноярского края по вопросу возмещения вреда объектам животного мира и окружающей среде Таймыра поможет нам в этом», — отметил генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

Еще одно соглашение с правительством края, участниками которого стали также аэропорт «Норильск», Федеральное агентство воздушного транспорта и авиакомпания «НордСтар», направлено на повышение транспортной доступности заполярного города. Согласно документу, «НордСтар» становится базовым перевозчиком норильского аэропорта и берет на себя обязательство сделать рейсы в города России стабильными и доступными по цене.

Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение ее требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение четырехстороннего соглашения позволяет четко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров», — заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Авиакомпания должна разработать регулярное расписание и сформировать предельные тарифы на перевозки в Норильск и обратно, таким образом цена билета не будет зависеть от времени его покупки и даты вылета.

Для аэропорта Норильска это, безусловно, знаковое событие: увеличение пассажиропотока, развитие маршрутной сети и перспектива дальнейшего роста в ближайшем будущем. Наличие подобного соглашения позволяет нам уверенно гарантировать бесперебойную перевозку пассажиров как в высокий летний сезон, так и в зимний», — подчеркнул генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров.

Как рассказал генеральный директор АО «Авиакомпания «НордСтар» Леонид Мохов, подписанию соглашения предшествовала огромная работа, в том числе и на уровне регулирования отрасли. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В течение полутора лет менялось антимонопольное законодательство, шло нормативное регулирование статуса базового перевозчика и так далее.

Соглашение направлено на социальную поддержку жителей Норильского промышленного региона. Тариф может измениться только в результате коллегиального решения участников соглашения, один из них — правительство Красноярского края, которое будет отстаивать интересы жителей. Да и мы пришли все же больше решать социальную задачу», — подчернул Леонид Мохов.

Сейчас «НордСтар» летает из Норильска по 15 направлениям и уже в ближайшее время намерена расширить географию полетов рейсом в Челябинск.

В «Норникеле» подчеркивают: повышение социального, экономического и экологического состояния Норильска и Таймыра — это приоритет социальной политики компании. Помимо соглашений о развитии Норильска до 2035 года и о поддержке коренных малочисленных народов Севера, подписанных в начале 2021 года, ГМК участвует и в других проектах.