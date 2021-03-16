Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
73,23
87,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым
Автор фото: Сергей Чивиков. Иллюстрация: медиагруппа "Прима"

20 февраля 1991 года красноярское телевидение открыло новую страницу: в городе начала вещание первая негосударственная телекомпания «Прима». Сейчас это большая медиагруппа.

#БИЗНЕС

«Прима» спустя 30 лет – это телеканал с круглосуточным вещанием, радио «Красноярск – главный», сайт «Город Прима» и несколько знаковых городских праздников - «Белая ярмарка» и «Летняя кухня», а фестиваль «Зеленый» стал визитной карточкой города.

На концерт, посвященный юбилею телеканала, в Большом концертном зале филармонии собрались нынешние и бывшие сотрудники, друзья, коллеги из красноярских СМИ и партнеры. Специальной гостьей праздника стала известная спортсменка Елена Исинбаева: она приехала в Красноярск по работе, но не отказала себе в удовольствии отдохнуть в хорошей компании.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 1

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 2

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 3В Коронавирус и необходимость носить маски и держать дистанцию не помешали гостям праздника чувствовать себя «как дома». Хотя некоторым «юбилярам» пришлось в этот вечер и поработать.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 4

«Все по-домашнему», - так объяснила концепцию ведущая праздника и некогда ведущая канала Анна Прохорова. Поэтому не было пышных речей и помпезных приветствий. Хотя без раздачи призов и подарков не обошлось: грамоты, цветы и сувениры сотрудникам телекомпании вручили советник губернатора Василий Неелюбин, заместитель мэра Ирина Самсонова и глава краевого Агентства печати Алексей Додатко.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 5

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 6

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 7Основатель канала Наталья Сысоева помнит время выхода в эфир с точностью: 23 часа 15 минут.

Проводочек, еще проводочек – и вот на экране появились мы!»

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 8

Не обошлось и без сюрпризов: бывший оператор телекомпании, известный красноярский художник и музыкант Володя Буш, некоторое время назад потерявший зрение из-за диабета, подарил службе новостей свою картину с изображением «матраса» - настроечной таблицы, которая появлялась до и после эфира.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 9

Рождение негосударственного телеканала стало сенсацией. «Прима» всегда стремилась быть в гуще событий, рядом со своими героями, а порой даже становилась непосредственным их участником. Так, до сих пор в красноярских медиа помнят историю (ее, кстати, не забыли и ведущие праздника) о том, как у телекомпании украли всю современную технику, купленную за бешеные по тем временам 50 тысяч долларов. Осталась только одна телекамера, и кадры, снятые ею, сейчас еще более ценны, чем тогда.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 10

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 11

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 12

Главное, чем телеканал поделился со своими гостями, - это видеоархив, самая главная ценность, возможность увидеть, какими были красноярцы 30 лет назад, как они менялись, как менялся город, страна и мир. Так что концерт превратился в большое аудиовизуальное шоу, где соединились исторические теперь уже архивные кадры и исполнительское мастерство Красноярского духового оркестра, сыгравшего популярные мелодии разных лет.

#Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым 13

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Омское молочное предприятие маскировалось под известную красноярскую сельхозкомпаниюОмское молочное предприятие маскировалось под известную красноярскую сельхозкомпанию
  • Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкойКрасноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой
  • Красноярск ожидает скорого появления клещейКрасноярск ожидает скорого появления клещей
  • Археологи проведут раскопки на площади МираАрхеологи проведут раскопки на площади Мира
  • Третий энергоблок Березовской ГРЭС снова запускают в работуТретий энергоблок Березовской ГРЭС снова запускают в работу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.