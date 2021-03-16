Примапервая30лет: как старейший частный канал Красноярска остается молодым

20 февраля 1991 года красноярское телевидение открыло новую страницу: в городе начала вещание первая негосударственная телекомпания «Прима». Сейчас это большая медиагруппа.

«Прима» спустя 30 лет – это телеканал с круглосуточным вещанием, радио «Красноярск – главный», сайт «Город Прима» и несколько знаковых городских праздников - «Белая ярмарка» и «Летняя кухня», а фестиваль «Зеленый» стал визитной карточкой города.

На концерт, посвященный юбилею телеканала, в Большом концертном зале филармонии собрались нынешние и бывшие сотрудники, друзья, коллеги из красноярских СМИ и партнеры. Специальной гостьей праздника стала известная спортсменка Елена Исинбаева: она приехала в Красноярск по работе, но не отказала себе в удовольствии отдохнуть в хорошей компании.

В Коронавирус и необходимость носить маски и держать дистанцию не помешали гостям праздника чувствовать себя «как дома». Хотя некоторым «юбилярам» пришлось в этот вечер и поработать.

«Все по-домашнему», - так объяснила концепцию ведущая праздника и некогда ведущая канала Анна Прохорова. Поэтому не было пышных речей и помпезных приветствий. Хотя без раздачи призов и подарков не обошлось: грамоты, цветы и сувениры сотрудникам телекомпании вручили советник губернатора Василий Неелюбин, заместитель мэра Ирина Самсонова и глава краевого Агентства печати Алексей Додатко.

Основатель канала Наталья Сысоева помнит время выхода в эфир с точностью: 23 часа 15 минут.

Проводочек, еще проводочек – и вот на экране появились мы!»

Не обошлось и без сюрпризов: бывший оператор телекомпании, известный красноярский художник и музыкант Володя Буш, некоторое время назад потерявший зрение из-за диабета, подарил службе новостей свою картину с изображением «матраса» - настроечной таблицы, которая появлялась до и после эфира.

Рождение негосударственного телеканала стало сенсацией. «Прима» всегда стремилась быть в гуще событий, рядом со своими героями, а порой даже становилась непосредственным их участником. Так, до сих пор в красноярских медиа помнят историю (ее, кстати, не забыли и ведущие праздника) о том, как у телекомпании украли всю современную технику, купленную за бешеные по тем временам 50 тысяч долларов. Осталась только одна телекамера, и кадры, снятые ею, сейчас еще более ценны, чем тогда.

Главное, чем телеканал поделился со своими гостями, - это видеоархив, самая главная ценность, возможность увидеть, какими были красноярцы 30 лет назад, как они менялись, как менялся город, страна и мир. Так что концерт превратился в большое аудиовизуальное шоу, где соединились исторические теперь уже архивные кадры и исполнительское мастерство Красноярского духового оркестра, сыгравшего популярные мелодии разных лет.