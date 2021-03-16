Вадим Трушков: «Сознательность граждан выросла»

Вадим Трушков, заместитель генерального директора фонда капремонта края, лично проконсультировал граждан о финансовых нюансах организации работы по сбору и использованию средств.

Из каких средств складывается в общем фонд капремонта, какие существуют статьи доходов?

«Фонд формируется из нескольких источников: взносы, которые непосредственно оплачивают собственники, пени за несвоевременную оплату, а также проценты, которые начисляет банк, за то, что деньги хранятся у них. Кроме того, возможна финансовая поддержка со стороны муниципалитета или государства», — сообщил Вадим Трушков.

Влияют ли на работу фонда количественные показатели. К примеру, в этом году удалось собрать больше взносов, а в следующем гораздо меньше?

«Собственники делают взносы регулярно. И процесс идет непрерывно, поэтому на качестве работы это принципиально не сказывается. Если говорить о динамике, то первые платежи в фонде появились в декабре 2014 года. В то время уровень сбора был на цифре около 50%. В прошедшем 2020 году — 96%. Сознательность граждан, конечно же, выросла», — уверен Вадим Трушков.

Что повлияло на этот рост? Штрафы, пени, что-то еще?

«Я не думаю, что повлияли именно штрафы и пени. Люди просто осознали, что это обязанность, и что эти деньги реально идут на ремонт их имущества. И собрать самим такие средства, чтобы провести ремонт, просто нереально. А наша программа работает, есть результаты, поэтому и люди стали более ответственно относиться», — считает Вадим Трушков.

Наработан ли какой-то список подрядных организаций, которые смогли себя хорошо зарекомендовать?

«Есть несколько надёжных компаний, которые сотрудничают с фондом со времён его основания в 2014 году. Подрядчики всегда отбираются на конкурсной основе. Конкурс проводится на интернет-площадках, поэтому говорить о нашей предвзятости здесь никак нельзя. Однако если победивший на торгах подрядчик и не справившийся с выполнением ремонта, снова захочет принять участие, то сделать это у него не получится. Он вносится в черный список недобросовестных подрядчиков и из реестра исключается. Таким образом происходит естественный отбор. Кроме того, на любой вид капитального ремонта имеется пятилетний гарантийный срок, поэтому привлекать к работе неквалифицированных субподрядчиков для организаций — себе дороже», — уверен Вадим Трушков.