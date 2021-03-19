«Государство, подкинь денежек для бизнеса!» - Елена Герасименко, «БухгалТерра»

А что, так можно было??? Можно. Попросить - и государство действительно подкинуть может. Речь о субсидиях для бизнеса. Но, само собой, если это ещё и в его интересах.

Елена Герасименко, «БухгалТерра»

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Государство, увы и ах, помогает не всем, а только тем отраслям, которые экономически им по вкусу. И многое зависит ещё и от специфики регионов: в одних, например, хорошо бы вложиться в туризм, а в других – в животноводство. Но в целом власти достаточно охотно субсидируют социально-значимые проекты и малое и среднее производство.

Как получить субсидию ИП – новенькому и уже бывалому?

Итак, ИП начинающий:

Чтобы получить помощь от государства, нужно:

быть безработным;

НЕ быть зарегистрированным ИП;

разработать бизнес-план, который бы был по душе государству (например, идея с подпольной кальянной точно не зайдет).

Далее нужно встать на учет в центре занятости населения и сообщить «хочу быть предпринимателем и хочу получить субсидию». Желание подкрепляем бизнес-планом. И ещё не забываем:

паспорт;

свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

справку о доходах, полученных на последнем месте трудоустройства;

свидетельства и дипломы об вашем образовании.

Дальше – ждем чуда :)

Что касается ИП бывалых, то есть тех, кто уже зарегистрирован и кому средства нужны для расширения, им нужно:

быть зарегистрированным в качестве ИП;

подавать заявку на субсидию впервые;

не иметь задолженностей по фискальным обязательствам;

не иметь просроченных кредитных задолженностей;

иметь бизнес-план: чёткий, чтобы зацепил и создал новые рабочие места и сразу сколько денег нужно.

Теперь с заявлением на получение субсидии идём в местные органы власти с нужной папкой документов (какие именно, нужно уточнять).

И также ждём.

А теперь немного о самом бизнес-плане и его критериях. Нужно указать:

суть проекта и его экономическое значение;

общая стоимость;

расчетные показатели срока окупаемости и рентабельности;

суммы собственных инвестируемых средств и сколько хотите получить от государства;

количество новых штатных единиц, возникающих в результате реализации бизнес-плана.

Вся эта информация передается отделу по работе с гражданами, чтобы наверняка решить, полезен проект государству или нет, субсидировать его или нет. Затем, на заключительном этапе, ИП нужно будет поставить себя на место студента, защищающего диплом: заседание комиссии, защита своего проекта и ответы на вопросы по нему. Только вот на кону будет уже не диплом, а судьба вашего бизнеса.

Предположим, всё прошло очаровательно и сами вы были очаровательны и получили одобрение. Теперь составляется акт, который подтверждает, что полученные средства вы будете использовать для той самой цели и что неиспользованную часть, увы и ах, нужно будет вернуть государству. Так, а сами деньги? А сами деньги вам перечислятся на расчетный счет.