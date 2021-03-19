О запрете просвещения в России – Роман Казаков, Народный контроль в ЖКХ

С удивлением наблюдаю реакцию сограждан на принятый Госдумой закон о госрегулировании просветительской деятельности. Друзья, мы как-то до последнего отказываемся верить в то, что людоеды едят людей.

Роман Казаков, Народный контроль в ЖКХ

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Давайте все же однозначно зафиксируем:

1. Закон рамочный. Вся конкретика должна возникнуть на уровне подзаконных актов.

Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было без обсуждения и в кратчайшие сроки вносить новые регламенты и изменения. Если законопроект должен пройти общественные слушания, получить заключение профильного комитета, пройти три чтения в ГД РФ, потом Совфед, потом президент, и вся эта процедура находится в открытом доступе, то постановление правительства никто не обсуждает, и публичным оно становится, как правило, только когда его подпишут и опубликуют.

Если сегодня в постановлении правительства будет указано, что просветительской деятельностью запрещено заниматься только, например, нежелательным на территории РФ организациям (спойлер: им и так запрещено), то уже завтра лично вам может быть запрещено сообщать соседу итоги голосования.

2. Закон дискриминирующий.

По логике законодателя, любой гражданин (или организация), который намерен вести просветительскую деятельность, лишается презумпции невиновности и по определению считается, как следует из пояснительной записки к законопроекту, неблагонадежным и подозрительным, а также склонным к сотрудничеству с антироссийскими силами.

Априори считается, что организовав семинар по вопросам ЖКХ (предсказуемо, да?), где-то в первой трети для слушателей может быть вставлена пятиминутка ненависти, где организатор семинара будет оспаривать территориальную целостность РФ, оправдывать нацизм, пересматривать итоги Великой Отечественной войны, оскорблять ветеранов и заниматься другим (кто знает, каким еще) непотребством.

И чтобы этого не случилось, нужно сначала сходить на поклон к какому-то головастому чиновнику, который решит, есть ли в вашей деятельности признаки нарушения начальством придуманных правил, или нет. А то кто его знает, может быть, вы основы государственной политики подрываете своим высказыванием о том, что тарифы высоковаты.

Раньше хоть сначала нарушение было, а уже потом донос, теперь ситуация изменилась. Каждый просветитель – потенциальный враг народа.

3. Закон выборочно репрессивный.

Исполнение закона обеспечивается неизбежностью наказания за его неисполнение.

Отсутствие конкретики в тексте закона записывает в реестр просветительских действий чуть менее, чем всё. От курсов кройки и шитья до диалогов о рыбалке. Это означает, что на усмотрение правительства страны в реестры действий к обязательному согласованию каждый день могут добавляться всё новые и новые пункты (см. п. 1). Сегодня вы должны были согласовать содержание семинара «О политической ситуации в стране», а завтра ваша ремарка в лекции «Об охоте» о том, что медведи в последнее время совсем распоясались, может стать поводом для административки. Мало ли что вы там имели в виду.

И, конечно, чем больше будет поток информации к согласованию, тем быстрее система начнет подвисать, и все больше разрешений выдавать формально, либо вовсе не выдавать. Ну, тем, кто заведомо неблагонадежен и помечен в стоп-листе уж точно.

И вот вы перед выбором: либо заняться чем-либо другим, либо идти на поклон и ждать, что начальство разрешит, либо не ходить кланяться и думать, что пронесет.

В завершении напомню всё чаще звучащую цитату из выступления немецкого пастора Мартина Нимёллера:

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому.

P.S. Законопроект о государственном регулировании просветительской деятельности в третьем чтении был одобрен 308 голосами депутатов Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия».